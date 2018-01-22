7 işçi durakta servis bekliyordu... Sonrası facia!

KARDEMİR’de 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçileri taşıyan Şükrü Parlakçı idaresindeki 78 S 0292 plakalı servis midibüsü Kurtuluş Mahallesi'nde frenlerin boşalması sonucu bir evin garaj kısmına çarpmış, kazada 3’ü işçi 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza öncesi rampa aşağıya inen otobüsün hızla geçtiği anlar, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 7 KARDEMİR işçisi durakta beklediği sıradağı servis midibüsünün hızla yanlarından geçtiği ve daha sonra da işçilerin olay yerine koştuğu görülüyor.