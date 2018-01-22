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    7 işçi durakta servis bekliyordu... Sonrası facia!

    İHA
    22.01.2018 - 20:53 | Son Güncelleme:

    Karabük’te KARDEMİR işçilerini taşıyan servis midibüsünün kazadan saniyeler önce hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    KARDEMİR’de 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçileri taşıyan Şükrü Parlakçı idaresindeki 78 S 0292 plakalı servis midibüsü Kurtuluş Mahallesi'nde frenlerin boşalması sonucu bir evin garaj kısmına çarpmış, kazada 3’ü işçi 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza öncesi rampa aşağıya inen otobüsün hızla geçtiği anlar, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 7 KARDEMİR işçisi durakta beklediği sıradağı servis midibüsünün hızla yanlarından geçtiği ve daha sonra da işçilerin olay yerine koştuğu görülüyor.

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    Etiketler: karabük , trafik kazası , son dakika
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