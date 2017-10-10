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    7 İlde son dakika FETÖ operasyonu: 70 asker hakkında yakalama kararı

    Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
    10.10.2017 - 08:40 | Son Güncelleme:

    KONYA merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi. Bu isimler için bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Hava Kuvvetleri’nde görevli 62, Deniz Kuvvetleri’nde görevli 4, Kara Kuvvetleri’nde görevli 2, Jandarma Genel Komutanlığı’nda 2 olmak üzere; 2 albay, 7 yüzbaşı, 36 üsteğmen, 3 teğmen ve 22’si astsubay toplam 70 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

    Bunun üzerine bugün Konya merkezli aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Eskişehir ve Yalova’nın da bulunduğu 7 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

    Gözaltına alınan şüphelilerin içerisinde pilotların da bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapılırken, operasyonun devam ettiği ifade edildi.

    Etiketler: fetö operasyonu , asker gözaltıları , operasyon
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