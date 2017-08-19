MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>7 fındık işçisine toplu cenaze namazı

7 fındık işçisine toplu cenaze namazı

Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/DHA
19 Ağustos 2017 - 21:28Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 21:28

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde fındık bahçesine giderken traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 işçi için Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toplu cenaze namazı kılındı.

Cenazelerin Kızıltepe, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde toprağa verileceği belirtildi. Fındık toplamaya gittikler Sakarya'nın hendek ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Şengül Akman (50), Çiçeği Çapat (39), Bahar Çağatay (15), Bedran Çağatay (54), Nildanur Akman (13), Faruk Boz (38) ve Gülistan Boz'un (18) dün sabah saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Hububat Ticaret Merkezi'nde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi'nde toplu cenaze namazı kılındı. Namaza Mardin Valisi Mustafa Yaman, merkez ve bağlı ilçe kaymakamları, askeri ve emniyet yetkilileri ile birlikte kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Namazın ardından cenazeler toprağa verilecekleri Kızıltepe, Ömerli ve Yeşilli ilçelerine götürüldü.

Etiketler: Sakarya , Hendek , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri