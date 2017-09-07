Süper Loto sonuçları açıklandı... 7 Eylül Süper Loto Milli Piyango sonuçları sorgulama

Süper Loto sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı aralayan Süper Loto sonuçlarında bu haftanın talihlileri açıklandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 81 kişi 12 bin 881 lira 15'er kuruş, 4 bilen 5 bin 593 kişi 200 lira 75'er kuruş, 3 bilen 123 bin 441 kişi 15 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 4 milyon 98 bin 19 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 961 bin 626 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 655 bin 765 lira 77 kuruş kamuya aktarılacak.

01 - 35 - 37 - 40 - 44 - 52





Süper Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve Süper Loto tam 9. kez devretti. İşte, 7 Eylül Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve şanslı numaralar.

SÜPER LOTODA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Süper Lotoda En Çok Çıkan Sayılar arasında 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 sayıları gelmektedir. Tekli rakamların dışında ikili kombinasyonlarda en çok çıkan sayılar;

35 ve 45 rakamları toplamda 13 kez,

9 ve 35 rakamları toplamda 11 kez,

0 ve 49 rakamları toplamda 11 kez,

31 ve 34 rakamları ise toplamda 10 kez çıkarak oyuncularına ikramiye kazandırmıştır.

Süper Loto üçlü kombinasyonlara en çok çıkan sayılar;

21, 22 ve 54 rakamları toplamda 4 kez,

15, 17 ve 37 rakamları toplamda 4 kez,

4, 28 ve 54 rakamları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkarak şanslı sayılar arasında yer almıştır.

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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

31 Ağustos 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 04 - 09 - 26 - 30 - 37 - 50

Süper Loto'nun bir önceki hafta gerçekleştirilen 515. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 8. defa devretti ve devredilen ikramiye tutarı 17 milyon 384 bin 871 TL olarak bildirildi.

Öte yandan çekilişte 5 bilen 79 kişi 12 bin 114 lira 80'er kuruş, 4 bilen 5 bin 254 kişi 195 lira 85'er kuruş, 3 bilen 113 bin 296 kişi de 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

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