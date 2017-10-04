7.5 milyon litre bira iiçip, 127 öküz, 59 dana yediler

ZİYARETÇİ ülke listesinin ilk on sıralamasında Amerikan vatandaşları ilk sırayı alırken, İngiltere, Avusturya, Fransa ve şenliğin müdavimi İtalyanlar bu ülkeyi takip etti. Münih Anakent Belediyesi ve aynı zamanda şenlikten sorumlu 2. Başkanı Josef Schmid, festivalin son gününde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu yıl 2 gün daha uzun, 18 gün olarak süren bira festivalinde yoğun güvenlik önlemleri alındı ve şenlik olaysız geçti. Ama bu sene izleyici rekoru kırıldı. Geçen yıl 5.6 milyon olan ziyaretçi sayısı büyük artış gösterdi ve 6.2 milyon kişi şenliği ziyaret etti. Festival boyunca 7 milyon 500 litre bira içildi, 127 öküz, 59 dana yenildi.”

SORUNSUZ BİTTİ

Şenlik boyunca toplam 2.7 milyon kWh elektrik kullanıldı, 100 milyon litre su, 200 bin metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleşti. Polisin, 4 bin 55 kayıp eşya bulduğu festivalde ziyaretçiler bin 300 pasaport, 620 parça kıyafet, 600 cüzdan, 520 cep telefonu, 360 anahtar, 325 gözlük, 120 şemsiye, 100 çanta, 95 mücevher ve 15 fotoğraf makinesini unuttu ya da kaybetti.

Toplam 6 bin gazetecinin ziyaret ettiği festival, güvenlik görevlilerinin engellediği 120 bin bardak hırsızlığı girişimi dışında sorunsuz bitti.