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    697 sayılı KHK kanunlaştı 

    ANKARA (İHA)
    13.02.2018 - 19:47 | Son Güncelleme:

    TBMM Genel Kurulu'nda 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kabul edildi ve yasalaştı. 

    TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 697 sayılı KHK kabul edildi ve kanunlaştı. 697 sayılı KHK kamu personeline ilişkin, iade hükümler, rütbesi geri alınan askerler ve kamu kurumları ile ilgili tedbirleri içeriyor.

     

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    Etiketler: KHK , OHAL , TBMM , son dakika
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