697 sayılı KHK kanunlaştı 

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 697 sayılı KHK kabul edildi ve kanunlaştı. 697 sayılı KHK kamu personeline ilişkin, iade hükümler, rütbesi geri alınan askerler ve kamu kurumları ile ilgili tedbirleri içeriyor.
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