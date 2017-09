69.Emmy Ödülleri Yarı Final Jürisindeki Tek Türk

Emmy ödüllerini dağıtan International Television Academy of Arts & Sciences Kuruluşunun Yönetim Kurulu toplantısına da katılan Bulut Maraşlı ödül töreni sonrasında gözlemlerini 5N1K programında Cüneyt Özdemir’e aktardı.

Ödül seçim sürecini de anlatan Özge Bulut Maraşlı “ Bu ödüller Amerikada 69 yıldır; dünyada ise 45 yıldır dağıtılmakta. Ödüle aday gösterilmek için Akademinin Aday Gösterme Komitesi ayrıntılı bir çalışma yapıyor ve ilk eleme için dünyanın her köşesinden, televizyon endüstrisinde kamera önünde ve arkasında aktif olarak çalışan profesyonellerden oluşan 600 kişilik jüriye değerlendirmeleri için gönderdi, bu jüri her kategoride aday gösterilen 100 projeyi değerlendirip 10 taneye indirdi. Sonrasında her ödül kategorisi için yarı finale özel oluşturulan 15 kişilik jüri ekibi bir araya gelerek, projeleri konsept ve teknik anlamındaki kriterler çerçevesinde değerlendirdi, 6 proje seçti ve bunlar arasında kazananlar törende açıklandı.” dedi.