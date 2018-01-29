68'lilerin 'Remzi Baba'sı hayata veda etti

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nin kıdemli hâkimi olarak görev yapan Remzi Şirin (95), aralarında Sarp Kuray, Ali Kırca, İrfan Solmazer, Atilla Sarp'ın da yer aldığı, 67'si hakkında idam cezası istenen 83 denizci subayın yargılandığı davada beraat kararı verdiği için mahkemesi lağvedilmişti.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edildiği dönemde görev yaptığı askeri mahkemelerde hiçbir idam kararı vermeyen Şirin, askeri cezaevlerindeki tutuklularca "Remzi Baba" diye anıldı.

SÜRGÜNE GÖNDERİLDİ

Şirin'in başında bulunduğu İstanbul 1 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesi, 12 Mart döneminde en son 83 sanıklı denizci subayların yargılandığı ve 67'sinin idamı istenen davada sanıkların 72'si hakkında beraat, diğerleri hakkında da çeşitli hapis cezaları verdiği gerekçesiyle cuntacıların hedefi oldu. Mahkeme lağvedildi ve Remzi Şirin Erzurum'a sürgün edildi. Şirin'in mahkemesinde yargılanan denizci subaylar arasında Milli Birlik Komitesi üyesi İrfan Solmazer, eski DEV-GENÇ Başkanı Atilla Sarp, Ali Kırca, Sarp Kuray, Erol Bilbilik, Ruhi Koç gibi isimler yer aldı.

"DENİZLER YANLIŞ MAHKEMEYE DÜŞTÜ"

Remzi Şirin'in 12 Mart döneminde sergilediği hukuk adamlığı, Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade romanı ve 12 Mart'ı anlatan Çemberimde Gül Oya dizisi başta olmak üzere birçok esere konu oldu.



Şirin, kendisiyle yapılan bir söyleşide Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamıyla ilgili bir soru üzerine, "Deniz'ler benim mahkememe düşseydi katiyen idam edilmezlerdi. Yanlış mahkemeye düşmüş çocuklar" dedi.

Remzi Şirin, yarın ikindi namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.