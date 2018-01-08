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    660 kente yayıldı... 17’nci ‘Pantolonsuz Metro Yolculuğu’

    DIŞ HABERLER
    08.01.2018 - 23:42 | Son Güncelleme:

    ABD’de geleneksel “Pantolonsuz Metro Yolculuğu” etkinliğinin 17’ncisi yapıldı.

    ‘Improve Everywhere’ grubunca başlatılan ve dünyaya yayılan eylem, New York’ta eksi 10 derece soğukta gerçekleşti.

    Katılımcılar, etkinlikten haberi olmayanların şaşkın bakışları arasında metroda pantolonlarını çıkardılar.

    Eylemcilere bu yıl da polis müdahale etmedi. Geçmişte bir kez durdurulan trendeki tüm eylemciler gözaltına alınmıştı.

    İngiltere’nin başkenti Londra’da da etkinliğe binlerce kişi katıldı.

    Bu gelenek İngiltere’de 9’uncu yılını doldurdu.

    Bugün dünyada 660 şehirde pantolonsuz metro günü var.

    Londra en fazla katılım olan kentlerden biri.

    Etiketler: Pantolonsuz Metro Yolculuğu , ABD , gazetehaberleri
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