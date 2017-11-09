65 yaş üstü karikatüristler geliyor!

Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi üyeleri “yazmanın, çizmenin kısacası öğrenmenin yaşı yoktur” diyerek Karikatür Evinde karikatür atölyesine katıldı. Orhan Ünal karikatür sergisini gezen Sosyal Yaşam Evi üyeleri daha sonra karikatürist Kamil Yavuz’la karikatür atölyesine katılarak karikatür kültürüne ilişkin temel bilgiler ve karikatür yorumlama üzerine bilgiler aldı. Emekliler daha sonra karikatür çizdi. Böylece emekli olmuş 65 yaş üstü katılımcılar, yaşıtlarıyla bir araya gelerek yeni sosyalleşme ortamları oluşturdu ve hoşça vakit geçirdi.

Her yaştan karikatür meraklısına hizmet veren Karikatür Evi’nde Sosyal Yaşam Evi üyeleri ile yapılan karikatür atölyesi önümüzdeki haftalarda da tekrarlanacak.