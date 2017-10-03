65 Kazak iş insanı yatırım için Türkiye’de

Toplantıyı organize eden Edelstaal Gurubu Yönetim kurulu Başkanı Turgut Torunaoğulları, Kazak işadamlarının yatırım için Türkiye’yi tercih etmelerinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Seminerde "Para ve Ben" (Me and Money) kitabının yazarı ve girişimci Davlatov Saidmurad, kişisel gelişim ve yatırım konularında Kazak iş adamlarına birikimlerini aktardı. Kazak iş adamları seminerin yanı sıra Marmaris ve Fethiye’de yatırım yapacakları projeleri de inceleme fırsatı buldu.

Semineri organize eden Consulting and İnvestment L-Capital yöneticisi Sholpan Zada, gala gecesinde yaptığı konuşmada, Kazakistan’ın Başkenti Astana başta olmak üzere çeşitli kentlerden gelen yatırımcıların Marmaris’te çok faydalı bir seminer geçirdiklerini söyledi. Zada, büyük ve küçük yatırımcıların yanı sıra firma çalışanlarının da eğitim aldığını belirterek, "Konusunda uzman kişilerin yanı sıra kitabı milyonlar satan Davlatov Saidmurad’da eğitim verdi. Eğlenceli bir 5 gün geçirdik. Türkiye’de daha önce yatırım yapmış yatırımcıların yanı sıra yeni yatırımlar içinde aramızda olanlar var" ifadesini kullandı.

Toplantıda bir konuşma yapan Edelstaal Yönetim kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, “ Kazak işadamlarının yatırım için Marmaris ve Fethiye’yi tercih etmelerinden çok memnun olduk. Turizm olarak önümüzdeki sezon bizleri çok iyi şeyler bekliyor. Edelstaal ve Consulting grubu olarak güzel işlere imza atacağız” diye konuştu. Konuşmaların ardından seminere katılan iş adamlarına sertifika verildi. Konuklar sertifika töreninin ardından Türk ve Kazak şarkıları ile eğlendi.





