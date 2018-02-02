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65 il geçen yıl daha da kalabalıklaştı

Hürriyet Haber
02.02.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

Türkiye'de geçen yıl 65 ilin nüfusunda artış olurken, 16 ilin nüfusu geriledi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2016'da 79 milyon 814 bin 871 olan nüfus geçen yıl yüzde 1,25 artarak (995 bin 654 kişi) 80 milyon 810 bin 525'e ulaştı. 2017'de 65 ilin nüfusunda artış yaşandı. 

En fazla artış yüzde 4,2 ile Kilis'te gerçekleşti. İlin 2016'da 130 bin 825 kişi olan nüfusu 5 bin 494 kişi artarak geçen yıl 136 bin 319 kişiye yükseldi. 

Nüfus artış oranında Kilis'i yüzde 4,02 artışla Şırnak, yüzde 3,95 ile Yalova, yüzde 3,35 ile Tekirdağ, yüzde 2,97 ile Hakkari, yüzde 2,87 ile Kocaeli takip etti. 
Öte yandan nüfus İstanbul'da 225 bin 115 (yüzde 1,52), Ankara'da 98 bin 508 (yüzde 1,84), İzmir'de 56 bin 132 (yüzde 1,33), Kocaeli'de 52 bin 498 (yüzde 2,87), Şanlıurfa'da 45 bin 126 (yüzde 2,33) kişi arttı. 

BAYBURT'UN NÜFUSU YÜZDE 10,8 AZALDI 

Türkiye'de geçen yıl 16 ilin nüfusunda gerileme oldu. Nüfusu en yüksek oranda düşen il yüzde 10,8 ile Bayburt olarak hesaplandı. İlin 2016'da 90 bin 154 kişi olan nüfusu geçen yıl 9 bin 737 kişi azalarak 80 bin 417'ye indi. 

Bu ili yüzde 1,59 ile Giresun, yüzde 1,26 ile Ardahan, yüzde 1,21 ile Kastamonu, yüzde 1,15 ile Artvin ve yüzde 1,1 azalışla Ağrı ve Ordu izledi. Geçen yıl nüfusu azalan diğer iller de Gümüşhane, Kars, Yozgat, Muş, Kütahya, Erzurum, Zonguldak, Tokat ve Rize oldu. 

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu , İzmir , Ankara
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