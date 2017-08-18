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    64-bit Windows'a 64-bit Firefox!

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 07:53Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 07:53

    Eğer 64-bit Windows kullanıyorsanız ve tarayıcı seçiminiz Firefox'tan yanaysa, Mozilla'nın sizin için bazı planları var!

    Mozilla, 64-bit Firefox sürümünü, 64-bit Windows kullanıcıları için varsayılan sürüm haline getirdi. Bu yenilik sayesinde 64-bit Windows kullanıcıları, 64-bit sürümde daha verimli çalışan güvenlik sistemi olan Address Space Layout Randomization (ASLR) ile daha güvenli bir bağlantı kurabilecekler. 32-bit sürümden farklı olarak 64-bit Firefox 2GB'den daha fazla belleğe erişebilecek, bu da çakılma olasılığını büyük oranda düşürecek.

    64-bit işletim sisteminde 32-bit Firefox kullanıyorsanız, tarayıcıyı elle kaldırmanız, ardından 64-bit sürümü resmi web sitesinden indirmenizi tavsiye ediyoruz.

    Eğer sadece beklerseniz, Mozilla henüz açıklamadığı bir tarihte 32-bit Firefox kullanıcılarını bir güncelleme ile 64-bit'e taşıyacağını açıkladı. Ancak isterseniz eski sürümleri de indirip kurma özgürlüğüne sahipsiniz.

    İlginç şekilde, Linux ve Mac kullanıcıları uzun süredir 64-bit Firefox'u varsayılan tarayıcı olarak indirebiliyordu. Eğer Firefox'u Windows'ta kullanıyorsanız ve diğer tarayıcılara göre yavaş olduğunu düşünüyorsanız 64-bit sürüme geçmek sorunlarınızı çözecektir.

    Etiketler: firefox , mozilla , web tarayıcı , windows
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