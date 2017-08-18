64-bit Windows'a 64-bit Firefox!

Mozilla, 64-bit Firefox sürümünü, 64-bit Windows kullanıcıları için varsayılan sürüm haline getirdi. Bu yenilik sayesinde 64-bit Windows kullanıcıları, 64-bit sürümde daha verimli çalışan güvenlik sistemi olan Address Space Layout Randomization (ASLR) ile daha güvenli bir bağlantı kurabilecekler. 32-bit sürümden farklı olarak 64-bit Firefox 2GB'den daha fazla belleğe erişebilecek, bu da çakılma olasılığını büyük oranda düşürecek.

64-bit işletim sisteminde 32-bit Firefox kullanıyorsanız, tarayıcıyı elle kaldırmanız, ardından 64-bit sürümü resmi web sitesinden indirmenizi tavsiye ediyoruz.

Eğer sadece beklerseniz, Mozilla henüz açıklamadığı bir tarihte 32-bit Firefox kullanıcılarını bir güncelleme ile 64-bit'e taşıyacağını açıkladı. Ancak isterseniz eski sürümleri de indirip kurma özgürlüğüne sahipsiniz.

İlginç şekilde, Linux ve Mac kullanıcıları uzun süredir 64-bit Firefox'u varsayılan tarayıcı olarak indirebiliyordu. Eğer Firefox'u Windows'ta kullanıyorsanız ve diğer tarayıcılara göre yavaş olduğunu düşünüyorsanız 64-bit sürüme geçmek sorunlarınızı çözecektir.