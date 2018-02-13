631 ‘Bilim Kahramanı’ yarıştı

80 ülkeden 9-16 yaş arasındaki öğrencilerin katıldığı ‘First Lego League’ turnuvalarının üçüncü etabı düzenlendi. Türkiye’de ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ adıyla Bilim Kahramanları Derneği tarafından yapılan turnuva 10-11 Şubat tarihlerinde İstanbul Şehir Üniversitesi’nde gerçekleşti. Bu yılki teması ‘Hidrodinamik: Suyun Yolculuğu’ olan turnuvanın İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü’nde gerçekleşen etabına 17 ilden 631 çocuk ve genç katıldı. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde Bilim Kahramanları Derneği Kurucu Üyesi Davut Hakan Habip, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan’a, organizasyona sağladıkları destek için teşekkür plaketi verdi. İstanbul Şehir Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü ve öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Başer de 10-11 Mart’ta İzmir’de düzenlenecek Ulusal Turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlara ödüllerini verdi.

5 TAKIM TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvalarında öğrenciler bu yıl; insanın suya erişimi, suyu kullanması, taşıması ve tasfiyesiyle ilgili bir sorun belirleyerek, çözümler üretmek için çalışıyor. Bu yıl Bilim Kahramanları Derneği tarafından 14’üncü sezonu gerçekleştirilen Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvalarına, Türkiye genelinde 55 ilden 369 takım, toplamdaysa 3 bin 961 çocuk ve gencin katılması bekleniyor. 9-16 yaş arasındaki çocuk ve gençleri bir araya getiren Bilim Kahramanları Buluşuyor yerel turnuvaları 3-4 Mart’a kadar devam edecek. Etkinlik kapsamında 9-16 yaş arası 4-10 kişilik katılımcılardan oluşan takımlar, bir koç liderliğinde belirlenen konuyla ilgili sorunları belirleyip adım adım çözüm üretiyor. Programda çocuklar işbirliği içinde çalışarak, takım çalışması, sunum yapma gibi beceriler kazanıyor. İzmir’de gerçekleşecek Ulusal Turnuva sonunda 5 takım uluslararası turnuvalarda Türkiye’yi temsil edecek.