Türk Eğitim-Sen araştırdı: 63 bin 656 ücretli öğretmen var

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın daha önce açıkladığı ücretli öğretmenlerin sözleşmeli olarak atanması konusu, Meclis’e sunulan kanun tasarısında yer almıştı. Türk Eğitim-Sen, Türkiye’de ücretli öğretmen sayısı, illere göre dağılımı, mezuniyet durumları gibi bilgileri içeren bir araştırma için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve 81 il valiliğinden bilgi istedi. 61 il valiliğinden cevap geldi, 20 şehirden ve MEB’den yanıt alınamadı. Yanıt gelmeyen iller için MEB’in 2016-2017 yılı eğitim yılı verileri ve valiliklerden gelen bilgiler derlenerek hazırlanan araştırmada özetle şu bulgular ortaya çıktı:

- 61 ilden gelen verilere göre ücretli öğretmen sayısı 45 bin 867. Bu öğretmenlerin 20 bin 812’si eğitim fakültesi mezunu, 17 bin 213’ü eğitim fakültesi hariç lisans, 5 bin 916’sı ise ön lisans mezunu. Norm kadro açığı 58 bin 193. Bilgi vermeyen illerin MEB tarafından sendikaya gönderilen 2016-2017 eğitim yılı verileri eklendiğinde, Türkiye’de ücretli öğretmen sayısı 63 bin 656’ya yükseliyor. Bunların da 26 bin 276’sı eğitim fakültesi, 27 bin 56’sı eğitim fakültesi hariç lisans ve 8 bin 398’i ise ön lisans mezunu. Türkiye’de norm kadro ihtiyacı da 103 bin 326’yı buluyor.

EN ÇOK ÜCRETLİ ÖĞRETMEN İSTANBUL’DA

- En yüksek ücretli öğretmen sayısına sahip iller ise 7 bin 140 ile İstanbul oldu. Onu 3 bin 724 ile Diyarbakır, 2 bin 649 ile İzmir, 2 bin 162 ile Antalya, 2 bin 157 ile Gaziantep, 2 bin 133 ile Van ve 2 bin 127 ile Konya izledi.

- Ücretli öğretmenlerin mezuniyet alanlarına göre dağılımı ise bazı illerde şöyle: Adana’da 587’si eğitim fakültesi, 439’u lisans, 115’i ön lisans mezunu. Antalya’da 1.114’ü eğitim fakültesi, 571’i lisans, 477’si ise ön lisans mezunu. Kırıkkale’de 84’ü eğitim fakültesi, 106’sı ise ön lisans mezunu.

ÖZEL ALANA ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLİYOR

- Özel uzmanlık gerektiren zihinsel-görme-işitme engelliler öğretmeni olarak ön lisans mezunları da ücretli öğretmenlik yapıyor. Kırıkkale’de bu alandaki ücretli öğretmenlerin sadece 17’si eğitim fakültesi mezunuyken, 15’i lisans ve 63’ü ise ön lisans mezunu. Tekirdağ’da 85 ön lisans, 224 eğitim fakültesi dışından lisans mezunu çalışıyor. Bu rakam Yalova’da 15 ön lisans, 29 eğitim fakültesi dışından lisans; Sakarya’da 86 ön lisans ve 141 lisans mezunu olarak görülüyor.

BRANŞ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNDE DURUM NE?

- Branş öğretmeni olarak çalışan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin bazı illere göre dağılımı şöyle: İzmir 455, Antalya 330, Mersin 219, Sivas 90, Sakarya 86, Balıkesir ve Adana 79. Sınıf öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerde ise Van 186, Muş 173, Erzurum 43, Antalya 32, Kars 30. Muş’ta sınıf öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu öğretmenlerin sayısı (173), eğitim fakültesi (128) ve lisans (26) mezunlarından fazla.

ATAMALAR KADROLU OLARAK YAPILMALI

Araştırmayla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Araştırmamızdan da görüleceği üzere, ülkemizde 61 ilde 45 bin 867, bilgi vermeyen illerin geçen yılki MEB verilerini de eklersek, 81 ilde 63 bin 656 ücretli öğretmen bulunuyor. Bu noktada sendikamızın talebi, öğretmen atamalarında güvenlik soruşturması dikkate alınmalı ama atamalar tamamen KPSS puan üstünlüğüne göre, kadrolu olarak ve eşit şartlarda yapılmalı” dedi.