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62 Yıllık, bir sigortacılık öyküsü: GÜNEŞ SİGORTA

20.09.2019 - 17:20 | Son Güncelleme:

Zamanın hızı çağlardan çağlara büyük değişimler göstermiştir.İçinde bulunduğumuz çağ ise zamanın hiç olmadığı kadar hızlı olduğu bir zaman dilimi...1957'den günümüze kadar geçen 62 yıl da bu anlamda asırlara sığmayacak önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem.

 Geride bıraktığımız 62 senede iş dünyası değişti, üretim biçimleri değişti, doğa değişti, insanlar değişti ve elbette hayat değişti.

Güneş Sigorta olarak;

62 yılda milyonlarca müşterimizin kendilerinin, sevdiklerinin ve değer verdiklerinin güvencesi olduk,  

Daima ilkleri gerçekleştirdik,

Geleceğe kalacak değerler ürettik.

Güneş Sigorta'yı Türkiye'nin en değerli ve köklü  markalarından biri haline getirdik.

Şimdi önümüzdeki 62 yıl için çalışıyoruz.

Gücümüzü geçmişten, vizyonumuzu gelecekten alıyoruz.

Bu 62 yılın parçası olan herkese teşekkür ediyoruz.

 

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