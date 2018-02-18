618 bin 829 sayfa kurtarıldı

Tarihi eserlere yeniden hayat verilmesi kapsamında Türkiye'de ilk defa 1996 yılında Laminasyon Makinesi (Sandviç metodu) kullanılmaya başlandı. Bu metotla restore edilmesi gereken belgeler iki onarım kağıdı arasına konularak restore ediliyor. Kitap Restorasyon Atölyesi Koordinatörü Nergis Ulu, atölyede, birçok el yazması ile matbu kitabın yanı sıra, birçok kıymetli haritanın restore edildiğini belirtti. Ulu, 2017 yılında 20 kartpostal, 79 albüm, 577 harita, 718 kitap ve 92 bin 782 gazete olmak üzere toplamda 94 bin 176 sayfa eseri restore ettiklerini dile getirdi.