61 yaşında üniversiteye başladı!

"Süper Dede" lakaplı Mehmet Deniz'in Karşıyaka'daki evinin bir odasının duvarlarını süsleyen çerçevelerde 4 üniversite diplomasının yanı sıra Rusça, Almanca, İngilizce dil kurslarından alınan sertifikalar, amatör telsizcilik ve bilgisayar kursu başarı belgeleri bulunuyor.

Kazandığı üniversite sınavlarından birine torunuyla girdiğini anlatan Mehmet Deniz, özellikle gençlerin ilgisiyle karşılaştığını söyledi.

Deniz, "Amacının gençlere ilham vermek, çevremdekilerin bana taktığı "süper dede" lakabını da çok seviyorum. 5. diploma için aynı üniversitenin adalet bölümüne başlayıp dikey geçiş yapacağım. Gençlere tavsiyem hiç bıkmasınlar, hep çalışsınlar. Yaşıtlarıma da diyorum ki kahve köşelerine gitmesinler, kağıt oynarken kalp krizi geçirip ölmesinler" ifadesini kullandı. Hayalinin ABD'de üniversite eğitimi almak olduğunu anlatan Deniz, dar gelirli öğrenciler için bir okul kurmayı da çok istediğini sözlerine ekledi.