608 bin Suriyeli öğrenci eğitim alıyor

Bakan İsmet Yılmaz, ‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, 2011'den itibaren ülke olarak 3 milyonun üzerinde Suriyeli, 200 binin üzerinde de Iraklıya ev sahipliği yapıldığını belirtti. Yılmaz, Türkiye'ye sığınanların barınmadan gıdaya, sağlıktan eğitime tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için kamu, sivil toplum kuruluşları ve yardımsever halkla beraber çalıştıklarını söyledi. Bakan Yılmaz, 2017 küresel insani yardım raporuna göre 2016'da 6 milyar dolarlık insani yardım yaparak, Türkiye'nin ABD'den sonra ikinci olduğunu vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin gerçekleştirdiği 6 milyarlık insani yardımın geçen yıl dünyada yapılan yardımın beşte birinden fazla olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 3 milyon 200 binin üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yaparak dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi olduğunu, savaştan kaçan Suriyelilere yeni bir hayat sunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Suriyeli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını karşıladığımız gibi çocukların eğitimlerinin aksamaması için akranlarından geri kalmaması için bakanlık olarak eğitim alanında çalışıyoruz. Eğitim çağında bulunan 976 bin 200 Suriyeli öğrenci var. Bu Suriyelilerden 608 bin 84'üne eğitime erişim imkânı sağlandı. Bakanlığımıza bağlı resmi geçici eğitim merkezleri dışında 14 bin 742 okulda, 366 bin 457 Suriyeli ve Iraklı çocuğumuza eğitim veriyoruz. 22 ilimizde 338 geçici eğitim merkezlerinde ise tamamı Suriyeli olmak üzere 229 bin 445 öğrencimize Türkçe müfredata uygun eğitim veriyoruz. Açık öğretim kurumlarında da 9 bin 634 öğrenci bulunuyor."

300 MİLYON AVRO BÜTÇELİ PROJE

Suriyeli çocukların Türkiye'deki akranları gibi eğitimden faydalanmaları için bu alanda çalışan başka bir ülke olmadığını belirten Yılmaz, "Tüm Suriyeli çocuklarımıza ulaşmak istiyoruz, hiçbirinin eğitim çemberinin dışında kalmasını istemiyoruz. Bunu kendimize görev kabul edip, gereken adımları da atıyoruz" dedi.

Bakan Yılmaz, ‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’ne yönelik yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, "300 milyon avro bütçeli proje 23 ilde uygulanıyor. Bu proje kapsamında 390 bin Suriyeli öğrenciye 5 bin 555 Türkçe öğretici tarafından Türkçe öğretim dersi, 94 Arapça öğreticisiyle Arapça dil öğretimi hizmeti, 495 rehberlik danışmayla danışmanlık hizmeti veriliyor. 900 personelle temizlik hizmeti, 300 personelle de güvenlik hizmeti sağlanıyor" diye konuştu.

Projesinin başlangıcından bugüne kadar geçen sürede 2 bin 129 idari personele eğitim verildiğini anlatan Yılmaz, telafi eğitimleri kapsamında 10 bin 85 Suriyeli çocuğa eğitim verildiğini söyledi.

SURİYELİLERE YÖNELİK 17 İLDE 155 OKUL YAPILACAK

Yılmaz, destekleme eğitimlerine 43 bin 493 öğrencinin katıldığını hatırlatarak, "390 bin Suriyeli çocuğa Türkçe yeterlilik sınavı uygulandı. 31 bin 131 Suriyeli çocuğa taşıma hizmeti sunuldu. Proje kapsamındaki illere 25 araç tahsis edildi. Proje başladığından beri istihdam edilen 8 bin 318 kişiye oryantasyon eğitimi verildi" dedi.

Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 17 ilde 155 okulun yapımını gerçekleştireceklerini anlatan Yılmaz, eğitimle tüm sorunları aşmanın mümkün olduğunu, dünyaya huzuru, refahı ve barışı getirecek en etken konunun eğitim olduğunu söyledi.

Bakan Yılmaz, konuşmasının ardından eğitim alan öğretmenlere sertifikaların verdi.