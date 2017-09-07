600 Lira taksitle ev

SUR Yapı portföyündeki 11 konut projesinde geçerli olacak bir kampanya başlattı. Şirket taksitleri 600 liraya kadar çekerken, 60 ay için 0, 120 ay için 0.55 faiz imkânı sunuyor. Mevduat faizinin yükselmesiyle konuta yatırımda kafaların karıştığını belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Yatırım için ev almanın ne kadar cazip olduğunu göstermek ve konut pazarına canlılık getirmek için bir çalışma yaptık ve ‘Mutlu Evler Türkiye’ kampanyasını hazırladık. Oturmak için iyi bir ev, geleceğe dönük de iyi bir yatırım imkanı sunuyoruz” dedi.



Kiracı olan vatandaşların hem kira ödemekte hem de konut taksiti ödemekte zorlandıklarını belirten Elmas, “Bizde burdan yola çıktık ve ‘evinizi teslim edene kadar sembolik bir rakam alacağız, üstünü bankaya biz ödeyeceğiz’ dedik. Mesela 323 bin liralık 1+1 daire için vatandaş yüzde 15 peşinat verecek. Evini teslim alana kadar ayda 600 TL taksit ödeyecek. Üstünü biz tamamlayacağız ve destek olacağız. Yüzde 40’lık tutar için 120 ay 0.55 oranla konut kredisi kullandırıyoruz. Bu oran 10 yılda 24 bin lik ek ödeme yaratıyor ve önemli avantaj sağlıyor. Kalan tutarı ise 5 ara ödeme şeklinde alıyoruz. 48 bin lira peşin parası olan ve ara ödeme yapma gücü olan vatandaş çok kolay ev sahibi oluyor. Zaten evler teslim edilince 1400 lira ödemeye geçecek, evin kira bedeli de o. Kirası taksitleri karşılayacak” dedi.









180 MİLYON CİRO

Kampanya ile 300 konut satılacağını belirten Elmas, 180 milyon lira da ciro beklendiklerini ifade etti. Liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yaptıklarını belirten Elmas, taksit sayısını azaltmak isteyenler için 60 ay 0 faiz imkânı sunduklarını söyledi. Elmas, tamamı peşin ödemek isteyenlere yüzde 10 indirime ek yüzde 15 bir indirim daha yaptıklarını ifade etti ve şunları söyledi: “Bu kampanya ile alıcı vade farksız veya düşük faizle, peşinatı düşük, taksit oranları düşük ve konut alıcısına toplam maliyeti düşük iddialı bir kampanyadan yararlanmış oluyorlar. Önümüzdeki günlerde gelecek olan fiyat artışlarından önce konut alıcıları için kampanyamız büyük fırsat. Bu kampanyanın markalı konut sektörüne dinamizm getireceğini düşünüyoruz.”



KONUT HÂLÂ KAZANDIRIYOR

KONUTUN doğru bir yatırım aracı olduğunu belirten Altan Elmas, “Konutta kâr-zarar hesabı brüt fiyata göre yapılıyor. Oysa alıcı sermaye hesabı yaparsa getiriyi gerçekten görebilir. Ben bu evi kaç paraya aldım, ne kadar zamanda ödedim ve işin sonunda ne kadara sattım, ona bakmalı. Türkiye’de darbe girişimi olduğu döneminde dahi konut 2 yılda yüzde 25 kazandırdı. Kaldı ki bu en kötüsü. Konut piyasası iyi gidiyor ama İstanbul’da durağanlık var. Anadolu’da tablo farklı. Bursa, İzmir, Ankara ve Antalya’da olumlu gelişmeler var. İstanbul uzun süre öncü rolünü üstlendi, şimdi soluklanıyor. İleride toparlanma süreci yaşanacak. İstanbul’un müşterisi Çin’den, Brezilya’dan dahi gelir” dedi.