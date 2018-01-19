600 binden fazla Suriyeli öğrenciye karne

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerinden derlenen Eylül 2017 istatistiklerine göre, Suriyeli eğitim çağındaki nüfusun kademeli olarak MEB’e bağlı resmi okullara kaydedilmesi çalışmaları devam ediyor. MEB’e bağlı resmi 14 bin 742 okulda toplam 366 bin 476 öğrenci eğitim görüyor. 20 ildeki 338 geçici eğitim merkezlerinde ise tamamı Suriyeli olmak üzere 229 bin 470 öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temel olmak kaydıyla eğitim alıyor. Geçici eğitim merkezlerinin en yoğun olduğu şehirler sırasıyla, Hatay (89), İstanbul (62), Gaziantep (50) ve Şanlıurfa (41) olarak belirlendi. Bu şehirler, aynı zamanda Suriye vatandaşlarının ve Suriyeli öğrencilerin en yoğun olduğu şehirler. Açık okullara kayıtlı 8 bin 833 öğrenci bulunuyor. Toplamda 604 bin 779 Suriyeli öğrencinin eğitime erişimi sağlandı.

Yapılan analizlere göre, Suriye'deki savaş öncesi ilkokullarda okullaşma oranı yüzde 94 iken Türkiye'de bu öğrencilerin okullaşma oranı yüzde 98'e, okul öncesi eğitimdeki yüzde 12 olan okullaşma oranı ise Türkiye'de yüzde 36,19'a ulaştı.

Bakanlık, Türkiye'de bulunan geçici koruma altındaki öğrencilerin dil sorununu çözmek için ayrı yaş seviyelerinde ‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi’ modülleri geliştirdi. Ayrıca, 6-12 yaş öğrencilerin seviyelerine uygun olarak planlanan ‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Modülü’ de hazırlandı. Bu modül sayesinde halk eğitim merkezleri bünyesinde 06-12 yaş öğrencilere de kendi seviyelerine göre kurs veriliyor. 3 yılda toplam 159 bin 877 geçici koruma altındaki Suriyeli, halk eğitim merkezlerinde sağlanan Türkçe öğretiminden faydalandı.

Öte yandan, Türkiye'nin girişimleriyle Fırat Kalkanı bölgesinde Cerablus, El-Bab, Bzaa, Kabbasin, Akhtarin, Souran, Çobanbey, Azez ve Marea gibi merkezlerde açılan okullarda okuyan 154 bin 221 Suriyeli öğrenci de bugün itibarıyla karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.