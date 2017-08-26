600 bin ev yıkılabilir

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına katıldı, kentsel dönüşüm ve deprem riski ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye’nin yüzde 66’sının deprem bölgesi olduğunu ve son 100 yılda 6 ve üzeri şiddette 56 deprem yaşandığını belirten Bakan Özhaseki, “Ölen 83 bin vatandaşımız. Bizim biraz ciddi olmamız lazım. Özellikle İstanbul için, kuzey Anadolu denilen fay. Ne kadar deprem uzmanı varsa ortalamalarını aldım. Şunu söylüyor hepsi de İstanbul açıklarında bir deprem var ve şiddeti 7 üzerinde. Dedikleri en geç 2030. Hocalar derler ki İstanbul’da belirli aralıklarla olan deprem var. İstanbul’da artık bir deprem bekleniyor. Biz bunu görmemezlikten gelebiliriz ama tabiat kendine has kurallarını işletiyor. Bir gün açığa çıkacak” dedi.

Bakan Özhaseki, “Böyle bir deprem olması halinde yıkım ne şekilde gerçekleşebilir?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Benim söyleyeceğim rakamlar meclis araştırma raporları ve İBB’nin çalışmalarına dayanıyor. 4 milyon 700 bin bağımsız birim var. 600 bini direkt riskli görünüyor. Yıkılabilir gözüküyor. 600 bin yıkım ne demek? Bunların çıplak inşaat maliyeti 90 milyar lira. İçindeki eşyaları da götürecek, bir o kadar zarar da orada var. Bir bina yıkıldığı zaman sokaktaki araba da, altyapı da gidecek. Bu işin can kaybını düşünün, psikolojik kaybı düşünün. Yani içeride yaşayan herkesin öleceğini düşünmek doğru olmayabilir ama herkes yakının kaybedecek, sevdiklerini kaybedecek. Belki aylarca senelerce işe gidemeyecek. Bunun oluşturabileceği hasarı anlatmakta güçlük çekiyorum.”

2030’A KADAR DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm yasasının 2012’de çıktığını belirten Özhaseki, Türkiye’de 1 milyon 200 bin bağımsız birim dönüşümü için müracaat edildiği, bunun bir kısmının da yıkıldığını ifade etti. Kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşa kira desteği de sağlandığını belirten Özhaseki, dönüşüm konusunda hızlı davranılması gerektiğine dikkat çekti. Deprem uzmanlarının yaptığı deprem uyarılarını hatırlatan Bakan Özhaseki, “Hocalar artık beni korkutuyor, 2030’a kadar ben bütün yapıları değiştirmek istiyorum. 99’dan sonra yapılanları biraz sağlam kabul ediyoruz. Bizim yönetmeliğe göre yapılmışsa sağlamdır. Orada bir müteahhit hatası, işçilik çalınması varsa bilemeyiz ki. Teorik olarak sağlam kabul edebiliriz. 99 öncesinde 60’lı 70’li 80’li yıllarda yapılanların hiçbirisini kabul edemeyiz” dedi.

MEVZUAT ENGELİ AŞILACAK

Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması için çalışmalara başladıklarını belirten Bakan Özhaseki, “Birkaç tane işlerin hızlanmamasında engel vardı. Şehircilik şurasını topladık. Başlığımızdan birisi akademisyenler vardı. Orada bizim bürokratlar vardı. Bu işin uygulayıcısı olan müteahhitlik grupları vardı. Mevzuat engellerini aşıyoruz, Bakanlar Kurulu’na sundum. KHK ile çıkması benim tercihim. Ama Meclis açıldığında bütçe görüşmeleri başlıyor, tartışmalar devam ediyor. En kötüsü Meclis’ten geçecek. Benim özellikle sayın Başbakanımızdan ricam bu oldu, KHK diye. Meclis de olabilir, çok önemli değil. 2018 öncesi bunu çıkartmalıyız” diye konuştu.

TESİSLER SATILIYOR

BAKAN Özhaseki, “Ben bir bütçe oluşturmaya çalıştım. Ne yapıyoruz, İller Bankası’nda oluşturduğum bütçede gelecek seneden itibaren belediyelerimize açacağım ben. Milyarlarca lirayı kredi olarak vereceğim. İller Bankası’nın sosyal tesisleri vardı hepsini satılığa çıkardım. Siz devlet de gördünüz mü oturduğu bahçeyi satılığa çıkaranı? Orada otel, lokanta hizmeti veriyorduk. Orasını sattığım zaman, mesela Ankara’da satışa çıkardığım yer 300 milyon ediyor” dedi.

BİRİKİMİMİZ YOK

PROF. Dr. Celal Şengör geçtiğimiz haftalarda depremle ilgili yaptığı bir açıklamada, “Bu felaket geldiğinde Türkiye bağımsızlığını kaybedecek” demişti. Bu açıklamayı değerlendiren Bakan Özhaseki, “Bağımsızlığımızı kaybetmeyiz tabi ama öyle bir kaybımız olur ki bağımsızlığımıza kadar gidebilir. Sizin paranız kalmazsa IMF’den para istersiniz. Bu hasarları karşılayacak bir birikim yoktur. Dışarıya karşı el açan bir ülke olabilirsiniz” dedi.