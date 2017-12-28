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    60 yıllık kankalar kardeş çıktı

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 17:53 | Son Güncelleme:

    ABD’nin Hawaii eyaletinde yaşayan ve 60 yıldan fazla süredir yakın arkadaş olan Walter Macfarlane (74) ve Alan Robinson (72), kardeş olduklarını öğrendi.

    İlkokulda tanışan ve 60 yıldan fazla süredir sıkı arkadaş olan Walter ve Alan ikilisi, yaptırdıkları DNA testi sonucu kardeş oldukları gerçeğiyle hayrete düştü. Neredeyse tüm çocukluğunu birlikte geçiren ikili küçükken futbol oynadı, büyüdüklerinde tatile gitti, çocuklarını aynı okula gönderdi. “Aynı kadınla bile evlenebilirdik” diye espri yapan Walter ve Alan’ı deyim yerindeyse ‘kan çekti’. Babalarını tanıma fırsatı bulamayan iki dost, ebeveynlerinin kim olduğunu öğrenmek için birbirlerinden habersiz DNA testi yaptırdı.

    60 yıllık kankalar kardeş çıktı
    Walter (solda) ve Alan, ilkokulda tanıştı ve o günden beri çok sıkı dost oldu.

    AYNI ANNEDEN DÜNYAYA GELDİLER

    Bir DNA eşleşme sitesi üzerinden sonuçları tarayan Walter, aynı X kromozoma sahip Robi737 kullanıcı adında birine denk geldi. Eski bir pilot olan Alan da aynı internet sitesini kullanıyordu. Yazışarak buluşmaya karar veren ikili, karşılaştıklarında ise şok geçirdi. 

    60 yıllık kankalar kardeş çıktı
    İlkokulda tanışarak 60 yıldır çok sıkı arkadaş olan ikilinin kardeş çıkmaları ise eşine az rastlanır bir durum.

    Sonuçlara göre, 60 yılı aşkın süredir birbirlerinin en yakın arkadaşı olan Alan ve Walter aynı anneden doğma kardeş çıktı. İkiliden Walter, 1943 yılında Hawaii’nin başkenti Honolulu’da dünyaya gelmiş bir aileye evlat verilmişti. Bundan 15 ay sonra ise Alan doğmuş, o da evlat verilmişti. 

    60 yıllık kankalar kardeş çıktı

    Etiketler: Walter Macfarlane , Alan Robinson
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