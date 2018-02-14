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    60 yıllık eşine Sevgililer Günü için buzağı hediye ett

    İnan KALYONCU/DHA
    14.02.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:

    TRABZON'un Tonya ilçesinde oturan Ahmet Baki (85) 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 10 çocuk annesi eşi Raziye Baki'ye (78) süslediği buzağıyı hediye etti.

    Tonya ilçesi Ortamahalle'de oturan Ahmet Baki, 60 yıllık eşi Raziye Baki'ye, 14 Şubat Sevgililer Günü için sürpriz yapmak istedi. Alacağı hediye için düşünen Ahmet Baki, eşinin hayvanları çok sevdiğini bildiği için ona buzağı almaya karar verdi. Hayvan pazarına giden Ahmet Baki, 4 bin liraya aldığı buzağıyı süsleyip, evlerinin önüne getirdi.

    Ahmet Baki, burada eşine, "Sevgililer günümüzde sevinçle karşıla beni, gel! Hediye aldım sana, gel sev onu" diye seslendi. Eşinin sesini duyup dışarı çıkan Raziye Baki, sürpriz karşında çok şaşırdı ve sevindi. Raziye Baki, kucakladığı eşine teşekkür etti.

    'HAYATIMIZ HEP GÜZEL GEÇTİ´

    Huzurlu ve mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Ahmet Baki, "Önceleri yoksul zamanlarımızda küçük hediyeler alıyordum. Bu yıl ekonomik olarak müsaittim. Eşim de hayvanları çok sevdiği için büyüğe zor bakar, küçüğe daha rahat bakar diye eşimi mutlu etmek için ona buzağı aldım. 60 yıllık evliliğimizde hayatımız hep güzel geçti. On çocuk sahibiyim. Yokluk zamanlarımda onlara varlıklı gibi bakabildim. Eşimle evleneceğim zaman onu atla almaya gittim. At ile kapıma getirdim. O günden bugüne anladığım tek şey huzurdur. O yüzden de çok mutluyum" dedi.

    'EŞİMDEN RAZIYIM'

    Eşinin hediye ettiği buzağıyı alan Raziye Baki ise "Bunca yıllık evliyim. 10 çocuğumuz var. Allah'ıma çok şükür, hepsi de yaşıyor. Ben eşimden razıyım, eşim de benden razıdır. Hiç Sevgililer Günü'nü bu tür kutlamamıştık. Eşim, zaman zaman hediyeler aldı bana. Ancak bugün buzağı alması beni çok mutlu etti" diye konuştu.

    Etiketler: Trabzon , Tonya , Ahmet Baki , Sevgililer Günü , 14 Şubat , buzağı , Raziye Baki , hediye , son dakika
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