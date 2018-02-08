60 milyon liralık yenilik

Bu yatırım ile müşterilerin hem mağazada kalma süresini hem de yaptıkları alışverişi arttırdıklarını anlatan Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Bülent Başaran, “Yeni mağaza konseptimiz müşterilerimizin konfor ve rahatlığını ön planda tutuyor, sıcak ve samimi bir yapısı var.

Bu özelliklerinden dolayı müşterilerimiz mağaza içinde yüzde 25 daha fazla vakit geçiriyor. Sepet ortalaması da buna bağlı olarak yüzde 20 artış gösterdi. Bundan sonraki süreçte yeni mağazalarımızı bu konseptle açarken, mevcut tüm mağazalarımızı da önümüzdeki 3 yıl içinde yeni konseptten unsurlar katarak yenilemeyi hedefliyoruz” dedi.

Yaptıkları çalışmaları anlatan ve 2018 planlarını paylaşan Bülent Başaran, şöyle devam etti: “2017 yılında mağazalarımızda 121 milyon müşteri ağırladık. 2017’yi toplam 120 mağaza ve 275 bin metrekareyi aşan net satış alanı ile kapadık. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda 2018 yılında da fırsatları ve yeni projeleri değerlendirerek yatırıma devam edeceğiz.

Mağazalarımızda 50 bin metrekarelik bir bölümü yeni mağaza konseptinden unsurlarla yenilerken, satış verimliliği yüksek mağazalarımızın da AVM’lerde çıkabilecek fırsatlara göre büyütülmesini hedefliyoruz. Yeni konseptli mağazalarla ilgili hem müşterilerden hem de AVM yatırımcılarından çok iyi geri dönüşler aldık. Yeni Boyner konseptini, 1 yıllık süreçte 30 kişilik güçlü bir ekiple tamamladık. Boyner mağazalarımızın metrekaresi 4 bin ile 9 bin arası değişiyor. Yeni konseptteki en büyük metrekareli mağazamız Antalya Agora. Bundan sonraki süreçte büyük projelere ilgimiz devam ederken, 6 bin m2’nin üstünde mağazalar açmak ana hedefimiz olacak.”