60 milyon hap yapacaklardı

Çetenin üretime başlamak üzere olduğu bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan operasyon talimatı verdi. Narkotik Polisi ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere eşzamanlı baskın düzenledi.



Operasyonda 4 milyon adet captagon üretilmesine yetecek kimyasal madde, fırınlama, yoğurma ve otomatik pres makinesi ele geçirildi.



Çete elebaşı Ç.B.’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında özel bir okulda öğretmen olan E.Ö.’nün çeteye kuryelik yaptığı tespit edildi. Malzemelerden 60 milyon lira değerinde uyuşturucu üretilebileceği belirtildi.