60 metrekarelik atölyeden 28 ülkeye ihracat

Erdoğan Kaya ve 4 arkadaşı, ilkokulu bitirdikten sonra farklı iş kollarında çalışmaya başladı. Daha sonra yerli filtre üretimi için bir araya gelen okul arkadaşları, 1988 yılında 60 metrekare bir dükkan kiralayıp, işlerinden arda kalan zamanlarında burada filtre üzerine çalışmalar yaptı.

İlk filtreyi üretmeyi başaran okul arkadaşları, ürünü daha düşük maliyetle yaparak sipariş almaya başladı. Yanlarındaki 3 çalışanla filtre üretimini hızlandıran ortaklar, kalite ve güvene önem vermesinin meyvesini yurtdışından aldığı siparişlerle pekiştirdi.

Okul arkadaşlarının daha sonra kurduğu Arma Filtre Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, alanında kendini ispatlayarak beyaz eşya ve otomotiv sektörünün en fazla tercih edilen tedarikçileri arasına girdi.







Dünyanın "ilk 10'da" yer alan bütün beyaz eşya üreticilerine parça ve mal üreten Arma filtre, günümüzde 36 bin metrekareyi aşan tesislerinde bin 400'ü Türkiye'de olmak üzere bin 600'den fazla çalışanıyla 3 ülkede 5 bin farklı ürün gamı üreten, 4 kıtada temsil edilen ve sektörün lideri firma haline geldi.

3 BİN 500 DOLARLA KURULDU, CİROSU 72 MİLYON AVRO

Arma Filtre Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın 1988'de 5 ilkokul arkadaşının Türkiye'nin ithal ettiği filtreyi yerlileştirme hayaliyle kurulduğunu anlattı.

Arkadaşlarıyla 30 yıldır yolculuklarına birlikte devam ettiklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Her birimiz okuldan sonra ayrılmıştık ama bu hayalle bir araya geldik. Normal çalıştığımız işlerden çıkarak akşam 6'dan sonra küçük bir atölyede ilk yaptığımız makineyle filtreyi üretmeyi başardık. O günün şartlarında 5 arkadaş harçlıklarımızdan 8 ay boyunca biriktirdiğimiz bütçe toplam 3 bin 500 dolardı. Hikayemize onunla başladık. Bugün filtre alanında dünyanın en büyük üretimini yapan firma olduk. Aksesuar alanında da Avrupa'nın en büyük kapasitesini gerçekleştiren bir firma haline geldik. Dünyanın toplamda ilk onda yer alan bütün beyaz eşya üreticilerine parça ve mal üreten bir firma konumundayız."

İşe başladıkları günden bu yana hiçbir müşterileriyle ilişkilerinin sonlanmadığını vurgulayan Kaya, müşterilerinin ve bütçelerinin her geçen gün genişlediğini, bunun istikrarlı, sürdürülebilir büyümenin ve üretimin bir modeli olduğunu ifade etti.

28 ÜLKEYE İHRACAT



Sürekli büyümelerinin bir sürpriz olmadığını ancak disiplinli ve vizyoner çalışmanın karşılığını aldıklarının altını çizen Kaya, "Bu işe 60 metrekare bir atölyede 3 çalışanla başladık, şu anda Türkiye'de bin 420 çalışanımızla 28 ülkeye ihracat yapan bir firma konumuna geldik. Toplam üretimimizin yüzde 58'i ihracat. Bu 30 yıllık sürecimizde hem Türkiye'de istihdamı artırdık, hem de bu yıl yapacağımız yüzde 58'ini ihracatı oluşturan 72 milyon avro toplam ciroyla Türkiye ekonomisine de ciddi bir katkıda bulunduk." değerlendirmesini yaptı.







Kaya, çamaşır, bulaşık makinesi, fırın, buzdolabı ve davlumbaz gibi beyaz eşyalarda en az bir, bazen 7-8 kendi üretimleri parça olduğunu kaydetti.

Mobilya, aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sektörüne de parçalar ürettiklerini aktaran Kaya, bunun yanında otomotiv alanında alüminyum parçalar ürettiklerini, otomotivde son 3-4 yıldır çok ciddi bir pazar almaya başladıklarını ifade etti.

Türkiye'deki fabrikalarında bin 420 çalışan bulunduğu vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Sakarya'da bulunan üretim alanımız 38 bin 200 metrekare. Bunun haricinde Çin'de 5 bin metrekarelik bir alanda 100 kişiyle üretim yapıyoruz ve tamamen Uzakdoğu pazarı için orada yaptığımız ürünleri ve Hindistan'a satıyoruz. Türkiye merkezli üretimimizi de Almanya, Polonya ve İtalya depolarımızla bütün Avrupa'ya dağıtıyoruz. Kuzey ve Güney Amerika'da da orada oluşturduğumuz lojistik bölgelerdeki depolardan ürünleri müşterilerimize sevk ediyoruz. Toplam 28 ülkeye ihracat gerçekleşiyor, Avrupa'daki farklı ülkelerde çalışanımız 112, Çin'de de 100 personelimiz var."

"ENDÜSTRİ DEVRİMİNE HAZIRLANIYORUZ"

Ürün gamında gelişen endüstri ve teknoloji uygulamalarını yakından takip ettiklerini ve bu anlamda 2-3 yıldır çok ciddi yatırımlar yaptıklarını aktaran Kaya, "Rekabet eden, çevreye ve dünyaya saygılı ama kendimize güvenen bir bakış açımız var. Yatırımlarımıza, istihdama desteğe ve Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Firmanın kuruluş hikayesini "peri masalı"na benzeten Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

" 'Türkiye'de ortaklık yapmak, anlaşmak zor' deniyor. Biz 5 kişiyiz ama çevremizde çalışanlarımızla bin 420 kişi, mal satan tedarikçilerimizle topladığınızda 5-6 bin kişilik bir aileyiz. Bence 80 milyon Türkiye bir aile. Anlaşarak, uzlaşarak aynı vizyonda, aynı hedefte birleşerek neler başarılabileceğinin bir göstergesi. Tabii ki çalışma gerekli, disiplinli bir çalışma gerekli, şeffaflık, dürüstlük gerekli. Hem çevreye itimat, güven vereceksiniz hem de yaptığınız işi mükemmel yapacaksınız. Ben inanıyorum ki biz yaptığımız işi mükemmel yaptığımız için büyümeye, gelişmeye devam ediyoruz. İnşallah gençlerimize örnek oluruz. Bundan sonraki gençlere, jenerasyona bilgilerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Her yıl başarılı üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz. Oradan firmamıza gelen, yönetimin değişik kademelerinde yer alan arkadaşlarımız da var. Hem insan kaynağı oluşturmaya çalışıyoruz hem bilgi ve tecrübelerimizi onlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Onlar da Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam ediyor. Bu sürdürülebilir büyümenin en önemli yöntemi."





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