60 gence istihdam sağlandı

Şevket Sabancı ve ailesinin kurduğu, sosyal yatırım programlarını geliştiren ve yöneten Esas Sosyal’in 5 yıl boyunca odaklanacağı gençlik istihdamı alanında ilk çalışması olan İlk Fırsat Programı üçüncü yılını tamamladı. Toplamda 21 sivil toplum kuruluşu (STK) ile işbirliği yaparak, 60 gence ilk iş deneyimlerini kazanma fırsatını sağladı. Bu gençlerden 35’i programı tamamladı, STK ve özel sektörde yeni işlerine geçiş yapıyorlar. İlk Fırsat, gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde yaşadıkları zorluklara odaklanarak, iş deneyimi edinmek için yeni bir çözüm modeli sunuyor. Program, nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan sivil toplum kuruluşlarının (STK), üniversiteden yeni mezun olmuş gençleri 12 ay boyunca tam zamanlı istihdam etmelerinin maliyetini karşılıyor ve gençlere kişisel gelişim olanakları sunuyor. Gençlerin sosyal farkındalığını artırırken aynı zamanda, demokrasilerin bel kemiği olan STK’lara destek veriyor. Programın özelikle Anadolu devlet üniversitelerinden mezun olan gençlere öncelik verme özelliği fırsat eşitliğinin sunulmasını amaçlıyor. Bugüne kadar İlk Fırsat’a toplam 5 bin 500 yeni üniversite mezunu iş arayan genç aday ilgi gösterdi, 850 başvuru değerlendirildi, 385 online ve 185 yüz yüze mülakat ve işe uyum kişilik envanteri yapıldı. Bu sürecin sonunda 60 kişi 21 STK’da 1 yıl boyunca tam zamanlı çalışmaya ve İlk Fırsat Akademisi kapsamında 200’den fazla saat eğitim ve mentorluk desteği almaya hak kazandı.

‘BİR EKO-SİSTEM OLUŞTURDUK’

Üçüncü yılına giren programın ‘geleneksel paydaşlar buluşması’ etkinliğinde konuşan Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, “Amacımız şirketlerin uzun vadeli insan kaynakları sürecinin bir parçası olmak, eleman ihtiyaçlarını anlamak ve seçtikleri platform haline gelmek” diyerek şunları söyledi:

“Esas Sosyal olarak biz bir platform kurduk, ancak el ele vererek hepimizin olursa daha anlamlı olur. İlk Fırsat ile önemli bir açı yakaladık, bir eko-sistem oluşturduk. Bunu biz tek başımıza yapmadık. Gerek işbirliği yaptığımız kurumlar, gerek mentorlarımız, gerek sesimizi duyuran medya dostlarımız, gerekse gençlerimizin işverenleri ve en önemlisi bize güvenen katılımcı gençlerimiz ile birlikte bunu yaptık”.

GENÇ KATILIMCI DEĞERLENDİRME VE SEÇİM SÜRECİ

Gençlerin 2018 İlk Fırsat programı kapsamında STK’lara yaptığı iş başvurusu değerlendirme süreci bu şekilde ilerledi:

- 400 başvuru detaylı değerlendirmeye alındı

- Toplam 150 adayla online mülakatlar gerçekleştirildi

- 80 adayla işe uygunluk kişilik envanteri ve analizi yapıldı

- 85 adayla STK’ların merkezlerinde gerçekleştirilen yüz yüze mülakatlar sonucunda 25 katılımcı 17 STK’daki pozisyonlarına yerleştirildi. Tüm mülakatlar STK yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi; değerlendirme ve karar süreçleri ortaklaşa tamamlandı.

2018 yılında 17 farklı STK’da desteklenen pozisyonlar arasında insan kaynakları, iletişim ve kaynak, bilgi teknolojileri, satın alma ve idari işler yer alıyor. 2018 katılımcıları Türkiye genelinde 13 farklı kentten gelen, 14 farklı üniversiteden mezun gençlerden oluşuyor. 2 Ocak 2018 itibarıyla kurumlarında işbaşı yapan katılımcılar önlerindeki 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında yüz yüze ve online eğitimler ve söyleşilerden oluşan en az 200 saatlik kişisel gelişim etkinliklerine katılacak ve kendileriyle eşleştirilecek olan mentorlarından destek alacaklar. Akademi kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitim çalışmaları Dünya Ekonomik Forumu tarafından ortaya konulmuş olan Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileri’ni destekleyecek şekilde tasarlandı.