6 yılda yıkıldı, 4 yılda yapılacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nin hemen karşısında yer alan Türkevi Binası’nın yenilenmesi için 2006 yılında atılan ilk adımdan sonra bina 2011 yılında boşaltılmış, ancak yıkım işlemlerine başlanamamıştı. Zemin katının yıkımı tamamlanan Türkevi’nin daha yüksek katlara sahip olabilmesi için yanındaki 5 katlı binayı 5.5 milyon dolara satın alan Dışişleri Bakanlığı, bu binanın da yıkımını tamamladıktan sonra yerine projesi tamamlanan 35 katlı gökdelen inşa edecek. Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip olacak yeni Türkevi binasının 2021 yılında tamamlanması beklenirken inşaatı Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yapan IC İçtaş İnşaat, ABD merkezli şirket Tishman ile birlikte gerçekleştirecek. Maliyeti 100 milyon doları aşması beklenen yeni Türkevi’nde BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu’nun çalışma ofislerinin yanısıra üst katlarda diplomatların konaklayacağı residans yer alacak.

ÇEVRE DOSTU OLACAK

200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları ile 20 araçlık yeraltı otoparkınında yer alacağı yeni proje Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye’ye gidip inceleme yaptıktan sonra projeye başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motiflerini inceleyerek lale şeklinde gökyüzüne yükselecek yeni Türkevi projesini hazırladı. Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayacak depo sistemi ve yeşil bina kapsamında “Leed Silver” sertifikasına sahip olacak bina çevre dostu gökdelen özelliği taşıyacak. Türkevi binası 1977 yılında dönemin dışişleri bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in çabalarıyla satın alınmıştı. İçinde KKTC temsilciği ve Atatürk Okulu’nun da bulunduğu Türkevi binası geçen 40 yıl içinde yüzlerce Türk ve yabancı devlet başkanı, başbakan ve bakanları ağırladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında BM Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere New York’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın burada sembolik bir temel atma töreni gerçekleştirmesi bekleniyor.