6 ülkeden sadece birer turist geldi!

İstanbul’da temmuz ayında oda fiyatlarının ortalama 83.2 euro olduğu, Avrupa’da ortalama oda fiyatlarının ise 116 euro olduğu belirlendi. Araştırma ve veri analiz şirketi STR Global’in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için yaptığı araştırmaya göre, bu yıl temmuz ayında İstanbul’da doluluklar yüzde 72.4 olarak gerçekleşti. TÜROB’un STR verilerinden hareketle yaptığı değerlendirmeye göre, İstanbul’da iki yıl öncesine kadar fiyatta Paris, Londra, Barselona gibi şehirlerle yarışan ve beş yıldızlı otellerde ortalama 200 Euro’yu bulan kişibaşı konaklama fiyatı, bu yıl yüksek sezon olan temmuz ayında 83.2 Euro olarak gerçekleşti.



2016’NIN ALTINDA



TÜROB Başkanı Timur Bayındır, TÜROB Geleneksel Buluşması’nda turistik otellere ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, 2017’nin ilk 7 ayında İstanbul, yüzde 21.9 düşüş ile 83.2 euroya gerileyen ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR-Average Daily Rate) ve yüzde 7.4 düşerek 60.2 euroya gerileyen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı gelirlerde (RevPAR) en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu olmaktan kurtulamadı. STR’nin verilerine göre, Paris aynı dönemde 253 euro ile konaklamada Avrupa’nın en pahalı şehri oldu.

Verileri yorumlayan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, 2016 Temmuz ayının olağan dışı bir dönem olduğu için bu yıl temmuz ayında ‘artış yaşandı’ diye yorumlamanın doğru bir ifade olmayacağını belirtti. Bayındır, “2017 yılı gelirlerinde, 2016 gibi stresli bir yıla oranla dahi düşüş kaydedilmesi; kaynak pazarlardaki daralma, kongre ve iş turizmindeki kayıplar, piyasa şartlarındaki durumun kötüye kullanılması, artmaya devam eden yatak arzı gibi nedenlere yorulabilir” dedi. Güvenlik ve risk meselesi özellikle İstanbul’un pazar fiyatlamasında adeta bir koz haline kullanılmaya başlandığı görüşünü yineleyen Bayındır, “Hükümetimizin ve halkımızın iradesi ve özverisi ile ‘güvenlik’ günlük hayatımızın bir meselesi olmaktan çıksa da önceden yaratılan algı maalesef ki belimizi büküyor. Dolayısıyla, gelirlerimizi toparlamak için biraz daha zamana ve doğru planlamalara ihtiyacımız var” diye konuştu.



EN ÇOK TURİST ALMANYA’DAN



Gazete Duvar'ın haberine göre, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bu yılın ilk 7 ayında İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. Bu yıl 6 ülkeden sadece birer kişi kenti ziyaret etti. Türkiye'ye en az gelenler arasında Vatikan (7 kişi), Papua Yeni Gine (3 kişi) ile sadece birer kişinin geldiği Kuzey Kore, Kiribati, Burma, Mikronezya, Doğu Timor ve Greenland bulunuyor.

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