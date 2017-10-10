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Hürriyet >Ekonomi>6 şirkete daha KDV avantajı

6 şirkete daha KDV avantajı

Hürriyet Haber
10.10.2017 - 09:17 | Son Güncelleme:

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri listesine 6 yeni şirket eklendi. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri listesine 6 yeni şirket eklendi. Ekonomi Bakanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başak Metal Tic.ve San. A.Ş., Candy Hoover Euroasia Ev Gereçleri San.ve Tic.A.Ş., Kaptan Demir Çelik Endüstri ve Tic. A.Ş., Kaptan Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş., Yılkrom Maden ve Enerji Yatırım Ticaret Sanayi A.Ş. ve Zer Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri listesine eklendi.

Dış ticaret sermaye şirketi, söz konusu listeye giren şirkete vergi açısından avantajlar sağlıyor.

Etiketler: kdv , kdv avantajı , Dış Ticaret Sermaye Şirketleri
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