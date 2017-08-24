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    6 rapor yetmedi

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    24 Ağustos 2017 - 23:03Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 23:03

    SARIYER’de annesi Belgin Hızal’ı (57) 26 Aralık 2015’te boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Aslı Sönmezler’in (32) davasında, akıl hastası olduğuna dair değişik kurumlardan 6 rapor bulunduğunu belirten sanık avukatı, yeniden rapor alınmasını talep etti.

    İstanbul 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki günkü duruşmayı Aslı Sönmezler’in ABD’de yaşayan babası Haluk Sönmezler ile üvey annesi Arzu Sönmezler de izledi. Üvey annesi Arzu Sönmezler, “Aslı anne olamayacağı korkusuyla ilaçlarını almadı ve hastalığı bu yüzden ilerledi” dedi.

    Duruşma savcısı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre sanığın ceza ehliyeti bulunduğunu belirterek ‘Üst soyu öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Şikâyetçi tarafın avukatı “Aslı’ya akıl hastalığı teşhisi konulmamıştır” dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. 

    Etiketler: Cinayet , aile içi şiddet , gazetehaberleri
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