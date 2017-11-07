6 öğrencisini istismar eden sınıf öğretmenine 72.5 yıl hapis

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nevşehir Kapalı Cezaevi'nden jandarma eşliğinde getirilen tutuklu sanık G.Y. ile bazı müştekiler ile avukatlar hazır bulunurken, mağdur kız öğrenciler duruşmaya katılmadı. Melikgazi İlçesi'nde bulunan bir ilkokulda Mart 2017 ve öncesinde yaşanan olayda iddiaya göre 45 yaşındaki sınıf öğretmeni G.Y., kız öğrenciler A.Y.(11), K.Ö.(10), S.N.G.(10), G.T.(10), S.D.(10) ve F.B.E.'ye (10) ilk önce sarkıntılık düzeyinde daha sonra ise cinsel istismar olmak üzere farklı günlerde cinsel tacizde bulundu. Öğrencilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan G.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık G.Y.'ye mağdureler K.Ö., A.Y., S.N.G., G.T. ve S.D.'ye yönelik 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 kez 12 yıl 6 ay hapis, mağdure F.B.E.'ye yönelik aynı suçtan 10 yıl olmak üzere toplam 72 yıl 6 ay hapis cezası verdi.