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    6 milyonluk boşanma davası… 'Evi otel ve çamaşırhane olarak kullandı'

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    17.01.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

    Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) kurucusu Bilge Kuru Eren, 13 yıllık eşi işadamı Çağlayan Eren’e, bir kadınla ilişkisi olduğu iddiasıyla boşanma davası açtı. Kadın olarak değer görmediğini belirten iki çocuk annesi Bilge Eren, 75 bin lira nafaka ve 6 milyon lira tazminat istedi. Çağlayan Eren iddiaları yalanlayarak davanın reddini istedi.

    İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde Bilge Kuru Eren’in avukatı şu ifadelere yer verdi: “Müvekkilim kadın olarak değer görmedi. Tarafların evliliği son 3 yıla kadar çok iyi gidiyordu.6 milyonluk boşanma davası… Evi otel ve çamaşırhane olarak kullandı

    Ancak ikinci çocuğunun doğumuyla davalı eş, davacı Bilge Kuru Eren’e yalan söylemeye ve eve geç gelmeye başladı. Birgün müvekkilin internet hesabına tanımadığı birisinden eşiyle bir kadının aynı karede olduğu bir fotoğraf ile fotoğrafın altında 'Ç' harfi ve yanında kırmızı kalp simgesinin olduğu bir mesaj geldi. Davalı Çağlayan Eren resimdeki kadını inkâr etti. Aynı mesajlar tekrar ortaya çıkınca Bilge Kuru Eren, resimdeki G.B. adlı kadının sosyal medya hesabını inceledi. Bilge Kuru Eren kendilerine ait arabanın içinde bu kadının fotoğraflarını görünce şaşırdı. Çağlayan Eren, bu kadınla ilişkisini yine inkâr etti.

    SEVGİLİSİNİN BAŞ HARFİNİ KOLUNA DÖVME YAPTIRDI

    Bilge Kuru Eren, G.B. adlı kadının Instagram hesabında bu defa kolunda 'G' harfi olan bir dövme yaptıran eşi Çağlayan Eren ile tatil fotoğraflarını gördü.

    'ANNEMİN YANINA GİDECEĞİM DİYEREK EVDEN AYRILDI'

    Sıkıldığını söyleyen davalı Çağlayan Eren haftanın iki-üç gününü dışarıda geçirmeye, müşterek evi bir otel ve çamaşırhane gibi kullanmaya başladı. Bir süre sonra 'İhtiyacım var annemin evinde kalacağım' diyerek evden ayrıldı ve bir daha geriye dönmedi.”

    EVLERE VE ARSALARA İHTİYATİ TEDBİR İSTENDİ

    Zekeriyaköy’deki müşterek villanın müvekkili ve iki çocuğuna tahsis edilmesini isteyen Bilge Kuru Eren’in avukatı, taleplerini şöyle sıraladı:
    “Yüksek yaşam standardına sahip olan müvekkilim ve iki çocuğu için aylık 75 bin lira nafaka istiyoruz. 6 milyon lira tazminatın yanı sıra davalı eşe verdiği 3 elmas, zümrüt gerdanlık, 95 cumhuriyet ve tam altın, 80 yarım altın, 20 çeyrek altın, 65 adet bileziğin müvekkilime iadesini talep ediyoruz. Esenyurt, Küçükçekmece, Gaziantep, Kadıköy, Halkalı, Kumburgaz, Beylikdüzü, Bahçeşehir, Fındıkzade, Zeytinburnu, Silivri ve Samsun’da bulunan 18 daire ve arsaya başkalarına satılmaması için ihtiyati tedbir kararı konulmasını istiyoruz.”

    'ZİNA YAPMADIM, BU İDDİASINI DAVACI KANITLAMALIDIR'

    Davaya cevap veren Çağlayan Eren, davacı Bilge Kuru Eren'in zina iddiasının gerçek dışı olduğunu öne sürdü. Çağlayan Eren'in avukatı, “İddialar gerçeğe, hukuka, müvekkilimin kişilik haklarına aykırıdır. Müvekkilim kesinlikle zina yapmamıştır. Davacı bu iddiasını kanıtlamak zorundadır. Zira davacı, zina iddiasını öğrendiği tarihten çok uzun süre sonra dava açmıştır” diyerek davanın reddini istedi.

    Etiketler: tazminat , Mahkeme , boşanma
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