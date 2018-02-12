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    6 kıza istismara rekor hapis istemi: 117 yıl

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    12.02.2018 - 23:26 | Son Güncelleme:

    Yaşları 11 ile 13 arasında değişen beş kız öğrenciye cinsel istismar, bir kız öğrenciyi de taciz etmekle suçlanan Metin Toker Yücel’in 117 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    Cinsel istismar ve taciz iddiası 13 yaşındaki bir kız öğrencinin 11 Aralık 2017’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nde verdiği ifadeyle ortaya çıktı. Okulda teknik eleman olarak görev yapan Metin Toker Yücel’den (52) şikâyetçi olan öğrenci ifadesinde, Yücel’in, “Bana gel, sana kurabiye vereyim” dediğini, odaya girdiğini, odada Yücel’in kendisine, “Aşkım seni seviyorum” diyerek beline sarıldığını, bırakmadığını, zil çalınca odadan çıkabildiğini belirtti. Yine başka bir zaman cep telefonunda öğrenciye kendi resmini göstererek, “Bak bu benim gençlik fotoğrafım. Ne kadar yakışıklıyım. Benimle çıkar mıydın?” dediğini ifade etti.

    ‘YANAĞIMDAN ÖPTÜ’

    Başlatılan soruşturma kapsamında mağdur olarak ifadelerine başvurulan suç tarihinde 12 yaşında olan bir öğrenci ise Metin Toker Yücel’in yanına gelerek omuzuna dokunup yanağından öptüğünü söyledi. 13 yaşındaki bir başka öğrenci de Yücel’in kendisini taciz ettiğini anlattı. Suçlamaları kabul etmeyen Metin Toker Yücel, mağdurların hiçbiri ile cinsel temasta bulunmadığını, sadece düşen bir çocuğu yerden kaldırdığını, o sırada yanında okul müdürü ve başkalarının olduğunu, suçsuz olduğunu söyledi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Metin Toker Yücel , taciz , son dakika
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