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    'Beden eğitimi öğretmeniyim' dedi, polis çıktı. Savcılıkta söyledikleri şoke etti

    Ramazan ÇETİNÿ / DENİZLİ (DHA)
    10.02.2018 - 09:59 | Son Güncelleme:

    Denizli'de üç yıl önce yaşları 8 ile 12 arasında değişen 6 kız çocuğuna, kendisini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru Erkan Gürbüz (35) toplam 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı, meslekten men edildi.

    Değirmenönü Mahallesi'nde, 15 Temmuz 2015’te ilkokuldan çıkan 8 yaşındaki bir kız öğrencinin yanına yaklaşan polis memuru Erkan Gürbüz, iddiaya göre, kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtıp, yakındaki bir binanın apartman boşluğuna götürerek elle taciz etti. Bu sırada üst kattan sesler gelmesi üzerine Gürbüz, kaçtı.

    Kız öğrencinin olayı anlattığı annesi, durumu polise bildirdi. Polis, pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan çocuğun verdiği eşkalden yola çıkıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Tacizden bir saat kadar sonra Gürbüz, Topraklık Mahallesi'nde yakalandı.

    EMNİYETTE SUSMA HAKKINI KULLANDI

    Güney İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu belirlenen Gürbüz, susma hakkını kullandı. Polis, Denizli’de yaşanan çeşitli tarihlerdeki beş kız çocuğuna cinsel taciz olayının mağdurunun verdiği ifadelerdeki eşkalin Erkan Gündüz ile uyduğu ve hepsine de kendisini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıttığını belirledi.

    SAVCILIKTA ‘ZAAFIM VAR’ DEDİ

    Dokuz yıllık polis memuru Gürbüz, savcılıktaki ifadesinde eşinden 10 aydır ayrı yaşadığını anlatarak, "İstanbul'da görevliyken okulların trafik eğitim pistinde görevliydim. Orada bir taciz olayından hakkımda soruşturma açıldı. Üç ay açığa alındım, sonra hakkımda takipsizlik kararı verildi. Ardından Denizli'ye tayinim çıktı. Küçük kız çocuklarına kendime engel olamayacak şekilde bir zaafım var" dedi. Gürbüz, ifadesinin ardından tutuklandı.

    60 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    Gürbüz, hakkında Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, altı kız çocuğuna cinsel taciz ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından toplam 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2 yıl 4 ay süren davada kasımda karar çıktı. Son duruşmada savunma yapan Erkan Gürbüz, dört çocuktan ikisiyle ilgili suçlanamayacağını öne sürdü, suç saatinde başka yerde olduğuna dair alışveriş belgeleri sundu. Ancak bunlar kabul görmedi.

    DÖRT ÇOCUĞU TACİZDEN CEZA

    Mahkeme heyeti, Gürbüz'e 4 kız çocuğuna cinsel tacizden, temyiz yolu açık olmak üzere toplam 40 yıl hapis cezası verip, meslekten men etti. Gürbüz'e, diğer iki kız çocuğuna taciz iddiasıyla ilgili olarak ise eylemin gerçekleşmemiş olması nedeniyle ceza vermedi. Gürbüz'ün avukatının kararın temyizi için Yargıtay'a başvurduğu belirtildi.

    Beden eğitimi öğretmeniyim dedi, polis çıktı. Savcılıkta söyledikleri şoke etti

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    Etiketler: polis , cinsel taciz , Denizli , Erkan Gürbüz , cinsel istismar , taciz , son dakika
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