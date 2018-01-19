6 iş adamı için mahkemeden karar

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 4 iş adamının tutuklanması talebinin reddine ve 6 iş adamının tahliyesine ilişkin geçen hafta verdiği karara savcılık tarafından yapılan itirazı, yaptığı değerlendirmenin ardından bir üst mahkeme olan 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesine iletti.

Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklamayı gerektirecek yeni delillerin bulunmadığı gerekçesiyle 4 iş adamının tutuklanmasının reddine ve 6 iş adamının tahliyesine yapılan itirazı reddetti.

YAKALAMA TALEP EDİLMİŞTİ

Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta 8'inci Ağır Ceza Mahkemesine görülen davada, mahkemeye, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye olmuş tutuksuz 4 iş adamının tutuklanması talebinde bulunmuş, mahkeme heyeti ise bu talebi reddederek 9 tutuklu sanığı daha tahliye etmişti.

Bunun üzerine savcılık tarafından mahkemeye 4 iş adamının tutuklanması talebinin reddine ve 6 iş adamının tahliyesine ilişkin itirazda bulunulmuş, sanıklar E.K, T.B, C.R, S.Ç, V.V, S.D, F.K, H.G, E.A. ve Ş.U'nun ilgili kanun maddeleri gereğince tutuklanmak üzere haklarında yakalama emri düzenlenmesini talep etmişti.