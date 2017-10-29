6 hamlede 60 milyar dolarlık ihracat

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden McKinsey’in desteği ile “Hazır Giyim Sektörünün Vizyon Belgesi” raporu hazırlatan İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), yeni hedeflerini açıkladı. İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, 2023 yılı için konulan 60 milyar dolar ihracat hedefinin sektörün orta ve uzun vadede kritik rolünü sürdüreceğinin en önemli işareti olduğunu söyledi. Bu hedef için Avrupa pazarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Tanrıverdi, 6 hamleyi şöyle anlattı:

- En dijital tedarik zinciri: Üreticilerimizin dijitalleşmeye yatırımını teşvik ederek, Türkiye’yi en dijital tedarik zinciri konumuna taşıyacağız. Böylece küresel alım gruplarıyla stratejik işbirliğimizi arttıracak alt yapıyı güçlendireceğiz.

- Küresel ilk 100’de 5 Türk markası: Küresel ilk 100’de halen bir Türk perakende markası bulunuyor. Bu rakamı en az 5’e çıkarmak için kamu otoritesinin gücünü de arkamıza alarak çalışacağız.

- Verimlilikte öncü üretici: Üretimde birim maliyetleri düşürebilmek için üyelerimizi verimlilik odaklı yatırımlara teşvik edeceğiz. Böylece orta fiyat seviyelerinde rekabet gücümüzü arttıracağız.

- Hızlı moda tasarımı ve katma değerli ürünlerde öncü: Hızlı moda tasarımı ve yüksek katma değerli üretim yetkinliğimizi arttırarak bu konuda en çok bilinen 5 ülke arasına gireceğiz.

- Made Fully in Turkey: Hazır giyim değer zincirinin tüm alanlarında oynama yeteneğine sahip bir oyuncu olarak rekabetçi bir Made Fully in Turkey markası yaratacağız.

- Perakende değer zincirinde oyun alanını genişletmek: Özellikle Avrupa pazarında çok markalı ve markasız perakende mağazaları ile kuvvetli iş birlikleri kurarak Türkiye’den tedarik yapan toptancılar yaratacağız.