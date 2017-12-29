6 gündür kayalıklara sıkışan avcı köpeği kurtarılmayı bekliyor 

Olay, Siverek ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Maktele Kırsal Mahallesi’nde taşlık alanda meydana geldi. Suriyeli vatandaşlar altı gün önce köpekleri ile beraber oklu kirpi avına çıktı. Köpek oklu kirpiyi kovalarken, kirpinin ardından girdiği kayalıkların arasından çıkamadı. Köpeğin sahibi sıkıştığı yerin çok kötü olduğunu onun için köpeğe su ve gıda veremediklerini söyledi.

Suriyeli vatandaşlar kendi imkânları ile köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayınca, Şanlıurfa İtfaiye ekiplerinden yardım istediler. Olay yerine giden İtfaiye ekipleri köpeği sıkıştığı sarp kayalıktan çıkarmak için çalışmalara başladılar. Ancak köpek sıkıştığı sarp kayalıktan ekiplerin iki gündür yaptıkları hummalı çalışmalara rağmen kurtarılamadı. Ekipler çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Konu ile ilgili açıklama yapan köpeğin sahibi Suriyeli Cuma Süleyman “ Ben dikenli kirpi avcısıyım, kayalığa sıkışan köpeği beş bin liraya almıştım. Arkadaşlarla beraber dikenli kirpi avı için buraya geldik, köpeğimiz dikenli kirpiyi görüp kovalayınca, dikenli kirpi deliğe girdi, köpeğimde onun ardında deliğe girdi ve bir daha çıkamadı. Tam altı gün oldu köpeğim bu deliğe sıkışmış, kendi imkânlarımızla çıkarmaya çalıştık çıkaramadık. Sıkıştığı yer zorlu bir yer, bizde mecburen itfaiyeye haber verdik, umarım köpeğimi sağ selamet çıkarırlar” dedi.