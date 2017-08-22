6 gün oldu, Sümenye'den haber yok! Telefonda korkunç sözler

Almus’a bağlı Kolköy’de yaşayan çiftçi Rıza ve Kezban Aktaş çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü Sümenye Aktaş 6 gün önce ortadan kayboldu.

Sümenye'yi köydeki evlerine bırakıp yaylaya çıkan Rıza ve Kezban Aktaş çifti ertesi gün yayladan döndüklerinde kızlarını evde bulamadı.

Çift durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kız çocuğunu bulmak için arama yapılırken, aileye gelen telefonla Sümenye’yi, komşu Yuvaköy’den 28 yaşındaki S.A.’nın evlenmek amacıyla kaçırdığı ortaya çıktı.

'BİRİ ARAMAYIN' DEMİŞ!

Aileyi arayan S.A. kendilerini aramaktan vazgeçerek, şikayetlerini geri almalarını istedi. Bu ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri S.A.’yı bulmak için çalışma yaptı. Köyde bulunamayan ve il dışına çıktığı sanılan S.A.’nın izine şu ana kadar rastlanmadı.

'ÖMÜR BOYU BULAMAZSINIZ' TEHDİDİ!

Genç kızın ağabeyi Arif Aktaş, anne- babası yayladayken kızkardeşininin köydeki evde yalnız kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Yayladan geldiklerinde kızkardeşimin kayıp olduğunu öğreniyorlar.Durumu jandarmaya bildiriyorlar. Şu anda kızkardeşim 6 gündür kayıp. Kız kardeşimi kaçıran şahıs bizi aradı. Telefonda bana "Kızınızın yaşı küçük olduğu için bizi ömür boyu bulamazsınız. Şikayetinizi geri alın" dedi.

Biz de Almus Adliyesi önünde bekliyoruz. Bize net bilgi veren yok. Hepimiz burada perişan olduk. Kardeşimizin bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz.”

Anne Kezban Aktaş ise "6 gündür kızımdan hiçbir haber alamadım. Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum. Benim çocuğum sağ mı, ölü mü? Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum” diye konuştu.