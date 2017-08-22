MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>6 gün oldu, Sümenye'den haber yok! Telefonda korkunç sözler

    6 gün oldu, Sümenye'den haber yok! Telefonda korkunç sözler

    DHA
    22 Ağustos 2017 - 16:41Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 17:15

    Tokat'ın Almus İlçesi’nde yaşayan ve yalnız olduğu sırada komşu köyden 28 yaşındaki bir adam tarafından kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğundan 6 gündür haber alınamıyor. Aile çocuklarının bulunması için yardım istiyor.

    Almus’a bağlı Kolköy’de yaşayan çiftçi Rıza ve Kezban Aktaş çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü Sümenye Aktaş 6 gün önce ortadan kayboldu.

    Sümenye'yi köydeki evlerine bırakıp yaylaya çıkan Rıza ve Kezban Aktaş çifti ertesi gün yayladan döndüklerinde kızlarını evde bulamadı.

    Çift durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kız çocuğunu bulmak için arama yapılırken, aileye gelen telefonla Sümenye’yi, komşu Yuvaköy’den 28 yaşındaki S.A.’nın evlenmek amacıyla kaçırdığı ortaya çıktı.

    'BİRİ ARAMAYIN' DEMİŞ!

    Aileyi arayan S.A. kendilerini aramaktan vazgeçerek, şikayetlerini geri almalarını istedi. Bu ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri S.A.’yı bulmak için çalışma yaptı. Köyde bulunamayan ve il dışına çıktığı sanılan S.A.’nın izine şu ana kadar rastlanmadı.

    'ÖMÜR BOYU BULAMAZSINIZ' TEHDİDİ!

    Genç kızın ağabeyi Arif Aktaş, anne- babası yayladayken kızkardeşininin köydeki evde yalnız kaldığını belirterek şunları söyledi:

    "Yayladan geldiklerinde kızkardeşimin kayıp olduğunu öğreniyorlar.Durumu jandarmaya bildiriyorlar. Şu anda kızkardeşim 6 gündür kayıp. Kız kardeşimi kaçıran şahıs bizi aradı. Telefonda bana "Kızınızın yaşı küçük olduğu için bizi ömür boyu bulamazsınız. Şikayetinizi geri alın" dedi.

    Biz de Almus Adliyesi önünde bekliyoruz. Bize net bilgi veren yok. Hepimiz burada perişan olduk. Kardeşimizin bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz.”

    Anne Kezban Aktaş ise "6 gündür kızımdan hiçbir haber alamadım. Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum. Benim çocuğum sağ mı, ölü mü? Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum” diye konuştu.

    6 gün oldu, Sümenyeden haber yok Telefonda korkunç sözler

    6 gün oldu, Sümenyeden haber yok Telefonda korkunç sözler

    6 gün oldu, Sümenyeden haber yok Telefonda korkunç sözler

    Etiketler: Sümenye , kayıp , Tokat
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri