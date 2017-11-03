6 diş fırçası çaldılar

İş bulmakta zorlanan Aykut T., geçen süre içinde iddiaya göre eşiyle uyuşturucuya başladı. Çift, iş aramak için geldikleri Adana’da 25 Ekim günü bir markete girdi. Burada 16 tıraş bıçağı, 6 diş fırçası, 1 saç jölesi ve şampuan çaldı.



Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tıraş bıçaklarını 50 lira karşılığında satan Aykut T., tekrar aynı markete girip hırsızlık yapmak isteyince, market görevlileri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan çift, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.