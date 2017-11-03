Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>6 diş fırçası çaldılar

    6 diş fırçası çaldılar

    Çağlar ÖZTÜRK / DHA
    03.11.2017 - 23:21 | Son Güncelleme:

    MERSİN’in Tarsus ilçesinde oturan 3 yıllık evli Aykut T. (26) ve eşi Dilara’nın (19) bu beraberlikten 1 çocukları oldu. 1 yıl önce trafik kazası geçiren Aykut T.’nin koluna platin takıldı.

    İş bulmakta zorlanan Aykut T., geçen süre içinde iddiaya göre eşiyle uyuşturucuya başladı. Çift, iş aramak için geldikleri Adana’da 25 Ekim günü bir markete girdi. Burada 16 tıraş bıçağı, 6 diş fırçası, 1 saç jölesi ve şampuan çaldı.

    Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tıraş bıçaklarını 50 lira karşılığında satan Aykut T., tekrar aynı markete girip hırsızlık yapmak isteyince, market görevlileri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan çift, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri