6 çocuk annesi 900 milyonluk prezervatif çaldı

Bir süre önce eşinden boşanan R.Y, dün de aynı süpermarketin bir başka şubesinden 700 milyon lira tutarında prezervatif çalarak kaçtı. Süpermarketin güvenlik personeli durumu polise bildirdi. Hırsızlık Bürosu ekipleri, eşkalini belirlediği genç kadını dün öğle saatlerinde kent merkezinde yakaladı. Suçunu itiraf eden genç kadın adliyeden çıkışta gazetecilerin fotoğraf çekmesini engellemek için yüzünü gazeteyle gizlemeye çalıştı. Prezervatifleri bakkallara sattığını söyleyen R.Y, ‘Paraya ihtiyacım vardı. Prezervatifleri değerinin altında satmak kolay oluyordu’ dedi. R.Y çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.