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    6 çocuk annesi 900 milyonluk prezervatif çaldı

    Soner KOCAER /ANTALYA (DHA)
    13.06.2004 - 01:26 | Son Güncelleme:

    Antalya’da süpermarketten 900 milyon liralık prezervatif çalan 6 çocuk annesi R.Y tutuklandı. İstanbul’dan Antalya’ya yeni gelen R.Y, önceki gün gittiği Tekpa Alışveriş Merkezi’nde standlardan piyasa değeri 200 milyon lira olan 20 kutu prezervatif çaldı.

    Bir süre önce eşinden boşanan R.Y, dün de aynı süpermarketin bir başka şubesinden 700 milyon lira tutarında prezervatif çalarak kaçtı. Süpermarketin güvenlik personeli durumu polise bildirdi. Hırsızlık Bürosu ekipleri, eşkalini belirlediği genç kadını dün öğle saatlerinde kent merkezinde yakaladı. Suçunu itiraf eden genç kadın adliyeden çıkışta gazetecilerin fotoğraf çekmesini engellemek için yüzünü gazeteyle gizlemeye çalıştı. Prezervatifleri bakkallara sattığını söyleyen R.Y, ‘Paraya ihtiyacım vardı. Prezervatifleri değerinin altında satmak kolay oluyordu’ dedi. R.Y çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Etiketler: Haber , yayın , içerik
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