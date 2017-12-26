6 bin TL ceza aldı

İstanbul 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Çetin’in avukatı, suçta kullanıldığı iddia edilen muştanın ele geçirilemediğini, bilirkişi raporunun da kül tablası olduğuna yönelik olduğunu, ‘silahla yaralama’ suçunun da gerçekleşmediğini belirterek, beraatını istedi.

Mahkeme, Rüzgar Çetin’i ‘kasten yaralama’ suçundan 150 gün adli para cezası karşılığında 3 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Çetin’i, ‘SMS ile tehdit’ suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu cezayı da 150 gün adli para cezası karşılığında 3 bin TL para cezasına çevirdi.

Mahkeme, sanık Tigrel’i de ‘kasten yaralama’ suçundan 50 gün adli para cezası karşılığında bin TL para cezasına çarptırdı.



