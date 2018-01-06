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‘6 bin milyoner ülkeyi terk etti’

ANKARA
06.01.2018 - 20:20 | Son Güncelleme:

CHP, ‘beyin göçü’ sorununu Meclis gündemine taşıdı.

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması için Meclis Başkanlığı’na ilettiği soru önergesinde, şunları kaydetti:

“2016’da Türkiye’yi terk eden milyoner sayısı 6 bin. Yurtdışına taşınan eğitimli, beyaz yakalı sayısı on binlerle ifade ediliyor. Ocak-Haziran 2017 arasında sadece İngiltere’ye pasaport almak için müracaat eden yatırımcı sayısı yüzde 25 artmıştır. Beyin göçü ortaokul seviyesine düşmüştür. 2017’de eğitim için yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin oranı yüzde 30 artmıştır. Bu veriler göstermektedir ki kendileri ve aileleri için bir gelecek öngöremeyen iyi eğitimi ve maddi olanağı olan kişiler Türkiye’yi terk etmekte ve bu durum ülkemiz açısından sosyal, kültürel ve ekonomik derin kayıplara neden olmaktadır.”

Etiketler: gazetehaberleri
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