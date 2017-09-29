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    Hürriyet >Eğitim>6 bin eğitimci İspanya’da yükseköğretim için buluştu

    6 bin eğitimci İspanya’da yükseköğretim için buluştu

    Hürriyet Eğitim
    29.09.2017 - 12:59 | Son Güncelleme:

    AGÜ Uluslararası Ofis ve Erasmus Ofisi temsilcileri, İspanya’nın Sevilla şehrinde düzenlenen EAIE 2017’ye katıldı. Konferansta, yeni işbirlikleri konusunda görüşmeler yapıldı. Konferansta 95 farklı ülkeden yaklaşık 6 bin katılımcı bir araya geldi.

    Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Avrupa Yükseköğretim Konferans’ına (EAIE 2017) katıldı. Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği tarafından düzenlenen, Avrupa’da ve dünyada yükseköğretimin uluslararasılaşmasına katkı sağlamayı hedefleyen konferansta, 95 farklı ülkeden yaklaşık 6 bin katılımcı bir araya geldi.

    Konferansta AGÜ Uluslararası Ofis ve Erasmus Ofisi temsilcileri hem ortakları ile hem de diğer üniversitelerle yeni işbirlikleri konusunda temaslarda bulundu.

    Konferans boyunca AGÜ katılımcıları Almanya, Çin, ABD, Taiwan, Fas, Macaristan ve Endonezya'da yer alan üniversitelerin Uluslararası Ofis yetkilileri ile işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

     

     

     

     

     

    Etiketler: İspanya , eğitim , yükseköğretim
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