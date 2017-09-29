6 bin eğitimci İspanya’da yükseköğretim için buluştu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Avrupa Yükseköğretim Konferans’ına (EAIE 2017) katıldı. Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği tarafından düzenlenen, Avrupa’da ve dünyada yükseköğretimin uluslararasılaşmasına katkı sağlamayı hedefleyen konferansta, 95 farklı ülkeden yaklaşık 6 bin katılımcı bir araya geldi.

Konferansta AGÜ Uluslararası Ofis ve Erasmus Ofisi temsilcileri hem ortakları ile hem de diğer üniversitelerle yeni işbirlikleri konusunda temaslarda bulundu.

Konferans boyunca AGÜ katılımcıları Almanya, Çin, ABD, Taiwan, Fas, Macaristan ve Endonezya'da yer alan üniversitelerin Uluslararası Ofis yetkilileri ile işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.