6 ayda teğmenlik

Ordunun önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki eğitim kurumlarının Milli Savunma Üniversitesi’nde toplandığını vurgulayan Canikli şunları söyledi:

900’Ü ÖZEL KUVVETLERE

“Bugün itibarıyla Harp okullarımızda 3 bin 938’i Türk, 520’si farklı ülkelerden misafir öğrenci olmak üzere toplam 4 bin 458 öğrenci eğitim görmektedir. Aynı şekilde astsubay meslek yüksekokullarımızda 2 bin 335’i Türk, 106’sı misafir askeri öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 441 gencimiz eğitim faaliyetini sürdürmektedir. Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay; Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır.

Subayların sınav işlemleri tamamlanmıştır. İlan gerçekleştirilmiştir. Ondan kısa bir süre sonra subay eğitimine alınacak ve yaklaşık 6 aylık eğitimden sonra teğmen olarak nasp (tayin) edileceklerdir. Aynı şekilde 5 bin 992 astsubayımız da bu kapsamda eğitilecek ve atamaları gerçekleştirilecektir. 6 aylık eğitimden sonra teğmen ya da astsubay olarak nasp edilecekler. Ancak bu nasptan sonra sınıf okullarında gerekli eğitimlerini tamamlayacaklardır. Kıta hizmeti görevi ondan sonra başlayacaktır.

AMAÇ ÖN ELEME

18 Mart 2018 tarihinde, 81 il merkezinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılması planlanmıştır. Bu sınav sonrası adaylar, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavlarından oluşan ikinci aşama sınavına çağırılacaktır. Bir başka ifadeyle bu sınav, sadece ikinci aşama sınava çağırılacakların belirlenmesi amacıyla yapılacaktır. Sınav temel yeterlilik testi ağırlığında olacak. Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında 120 çoktan seçmeli soru sorulacak. (Astsubaylar ve subaylar için) Tek sınav yapılacak. Birinci sınav, yerleştirmede kullanılacak puanları belirleyecek olan sınav değil. Sadece zaman kazanmak amacıyla, ikinci sınava çağrılacak olan adayların seçimi ve belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır. İkinci aşamada, birinci sınav sonuçları kullanılmayacaktır.”