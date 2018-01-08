Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>6 ayda teğmenlik

    6 ayda teğmenlik

    ANKARA
    08.01.2018 - 20:50 | Son Güncelleme:

    MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, tasfiyeler sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) acil ihtiyacını karşılamak için 9 bin 753 asker adayının alınacağını açıkladı. Bugünden başlayarak 15 Şubat’a kadar ÖSYM’ye yapılacak başvuruların ardından 18 Mart’ta 81 ilde merkezi yazılı sınav yapılacak. Bakan Canikli dün düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz öncesinde yapılan sınavların hemen hemen tamamının FETÖ’nün kontrolü altında olduğunu, darbe girişiminin ardından TSK’nın eğitim sisteminin yeniden dizayn edildiğini belirtti.

    Ordunun önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki eğitim kurumlarının Milli Savunma Üniversitesi’nde toplandığını vurgulayan Canikli şunları söyledi:

    900’Ü ÖZEL KUVVETLERE

    “Bugün itibarıyla Harp okullarımızda 3 bin 938’i Türk, 520’si farklı ülkelerden misafir öğrenci olmak üzere toplam 4 bin 458 öğrenci eğitim görmektedir. Aynı şekilde astsubay meslek yüksekokullarımızda 2 bin 335’i Türk, 106’sı misafir askeri öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 441 gencimiz eğitim faaliyetini sürdürmektedir. Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay; Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır.
    Subayların sınav işlemleri tamamlanmıştır. İlan gerçekleştirilmiştir. Ondan kısa bir süre sonra subay eğitimine alınacak ve yaklaşık 6 aylık eğitimden sonra teğmen olarak nasp (tayin) edileceklerdir. Aynı şekilde 5 bin 992 astsubayımız da bu kapsamda eğitilecek ve atamaları gerçekleştirilecektir. 6 aylık eğitimden sonra teğmen ya da astsubay olarak nasp edilecekler. Ancak bu nasptan sonra sınıf okullarında gerekli eğitimlerini tamamlayacaklardır. Kıta hizmeti görevi ondan sonra başlayacaktır.

    AMAÇ ÖN ELEME

    18 Mart 2018 tarihinde, 81 il merkezinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılması planlanmıştır. Bu sınav sonrası adaylar, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavlarından oluşan ikinci aşama sınavına çağırılacaktır. Bir başka ifadeyle bu sınav, sadece ikinci aşama sınava çağırılacakların belirlenmesi amacıyla yapılacaktır. Sınav temel yeterlilik testi ağırlığında olacak. Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında 120 çoktan seçmeli soru sorulacak. (Astsubaylar ve subaylar için) Tek sınav yapılacak. Birinci sınav, yerleştirmede kullanılacak puanları belirleyecek olan sınav değil. Sadece zaman kazanmak amacıyla, ikinci sınava çağrılacak olan adayların seçimi ve belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır. İkinci aşamada, birinci sınav sonuçları kullanılmayacaktır.”

    Etiketler: Nurettin Canikli , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri