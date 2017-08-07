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6 ayda 1 yılın rekorunu kırdı

Hürriyet Haber
07 Ağustos 2017 - 09:38Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 09:38

145 bin 230 adet üretimiyle 2016'nın tamamının üretimine yaklaşan Toyota Otomotiv Sanayii, yılın ilk altı ayında hibrit C-HR etkisiyle 128 bin adet otomobil ihrac etti. Böylece 6 ayda 1 yılın üstünde rekor kırdı.

Toyota Otomotiv Sanayi, 2017 yılının ilk altı ayında üretim, ihracat rekorları kırdı. Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre üretimini yüzde 210 artırarak 145 bin 230 adet araca çıkaran Toyota Otomotiv Sanayi, böylece geçen yılın tamamında gerçekleştirdiği üretime bu yılın ilk yarısında yaklaştı.

6 AYDA 1 YILI GEÇTİ

Yeni Şafak'ın haberine göre Toyota, ihracatta da yılın ilk yarısında Türkiye’deki tarihi rekoruna imza attı. 2016 yılının tamamında 116 bin adet otomobil ihracatı gerçekleştiren Toyota, bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği 128 bin adetle geçen yılın tamamında yaptığı ihracatın üzerine çıktı. Toyota Otomotiv Sanayi, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise ihracatını yüzde 350 gibi rekor bir oranla artırdı. 2017 yılında toplam 280 bin adet üretime ulaşmayı planlayan Toyota yılın tamamında ise 231 bin adet ihracatla rekora imza atmayı hedefliyor.

Etiketler: Toyota , Toyota C-HR , Toyota fiyatlar
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