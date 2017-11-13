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    6 ay önce evlenmişlerdi... Feci kaza

    İHA
    13.11.2017 - 09:37 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sarıyer'de park halinde olduğu yerden “U” dönüşü yapan hafif ticari araca, süratli seyir halinde olan motosikletli 6 aylık yeni evli çift çarparak takla attı. 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kazada, motosikletin üzerindeki kadının yere savrulması ve motosiklet sürücünün aracın altında yaklaşık 15 metre sürüklendiği o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

    Kaza, önceki gün saat 12.20 sıralarında Sarıyer Yeniköy 'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Bülent Acun 34 ET 556 plakalı hafif ticari araçla, cadde üzerindeki bir restorana midye getirdi. Yaklaşık 4 dakika sonra geri dönerek aracına binen sürücü Acun, çalıştırarak bulunduğu yerden “U” dönüşü yapmak istedi. O esnada Tarabya’dan İstinye istikametinde eşi Saadet İrem Altaca Bozok ile süratli seyir halinde olan 34 DB 1366 plakalı motosikletin sürücüsü Hasan Bozok, sert bir şekilde araca çarparak takla attı.

    6 ay önce evlenmişlerdi... Feci kaza

    Çarpma sonrası motosikletin üzerindeki kadın yere savrulurken, sürücü Bozok ise halen dönmeye devam eden aracın altında yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaldırımdaki valelerin kendisini uyarması üzerine sürücü, sürüklenen adamı fark ederek durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstinye itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın altında sıkışan motosiklet sürücüsü Bozok'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    6 ay önce evlenmişlerdi... Feci kaza

    Kaza sonucu ağır yaralanan Hasan Bozokve eşi İrem Altaca Bozok sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Maslak’ta özel bir hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan araç sürücüsü Bülent Acun ise yine ambulansla Ulus’ta özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    6 ay önce evlenmişlerdi... Feci kaza

    Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Etiketler: motosiklet kazası
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