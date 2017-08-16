İNŞAAT sektöründe mayıs ayında başlayan demir krizi sürüyor. Hükümetin ithalat vergisini yüzde 30’dan yüzde 10’a çekmesine rağmen fiyatların gerilemediğini belirten müteahhitler iş bırakma eylemine hazırlanıyor. Demir krizi müteahhitlerin ‘Fiyatlar yükseldi, ürün de bulamıyoruz” açıklaması ile başlamıştı. Çelik üreticileri ise referandum öncesi ertelenen talebin bir andan gelmesiyle talep yığılması olduğunu, geçici bir sorunla karşılaştıklarını açıkladı.

Müteahhitler demirin yurtdışına satıldığını iddia ederken, üretici ihracatı kıstıklarını, buna rağmen iç piyasadan talep gelmediğini açıkladı. Konuya hükümet kanadından cevap geldi ve inşaat çeliği ithalatında daha önce yüzde 30 olan gümrük vergisi oranı, Güney Kore için yüzde 5.6, Malezya, AB üyesi ülkeler ve serbest ticaret anlaşması yapılan bazı ülkeler dışındakiler için yüzde 10’a düştü. Ancak yapılan vergi indiriminin sorunun çözümüne katkı sağlanmadığı söylendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis Başkanı ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, müteahhitlerin ikinci kez iş bırakmak için izin istediğini açıkladı.

YENİDEN PAYDOS ÇAĞRISI

İnşaat sektörünün demir fiyatları nedeniyle ciddi bir dar boğazla karşı karşıya kaldığını belirten Tellioğlu, “5 Federasyonumuz ve 120 bin üyemizin önemli bir kısmının iş durdurma için izin istedi. Fakat Konfederasyon ekonomik gelişme ve istihdam sürecini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle; bağlı birliklerden gelen iş durdurma çağrısına şimdilik izin vermemiştir. Fakat Anadolu’dan hâlâ baskın bir şekilde bu talep devam etmekte, kısmen sessizce piyasa şartları açısından da işler yavaşlatılmıştır. Süreç bu şekilde devam edemez. Hükümetimiz ve ilgili Bakanlıklardan konuya taleplerimiz doğrultusunda olumlu manada müdahale yapılmadığı, çözüm yollarının bulunamadığı takdirde; iş bırakma çağrısına kulak verilecek ve daha geniş kitleleri de kapsayacak şekilde son çare olarak Konfederasyon öncülüğünde bu çağrı yapılacaktır” dedi.

TONU 2.450 TL’YE YÜKSELDİ

Demirin ton fiyatının 2017 yılının başından bu yana yaklaşık olarak 1.600 TL’den 2 bin 450 TL’ye ulaştığını belirten Tellioğlu, “Son 3 yıldır üst üste gelen seçimlerden yorulan inşaat sektörünün yeniden hızla toparlanması, kentsel dönüşümün sekteye uğramaması, istihdamda yeni işsizlerin oluşmaması, taahhüte dayalı zaman süreli işlerin sekteye uğratılmaması için demir sorununa çözüm bekliyoruz. Demir çelik fiyatlarını muhakkak düşürmelidir, aksi takdirde sektör krize sürüklenmektedir” dedİ.

Çözüm önerileri

Tellioğlu, çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

*İthalat vergisinin sıfırlanmalı, ihracata yüzde 10 vergi konulmalı.

*Demirdeki KDV’nin yüzde18’den geçici olarak da olsa sıfırlanmalı veya yüzde 9’a indirilmeli.

*Demir üretim kapasitemizin yüzde 80’inin hurdadan üretilmesi, hammaddesi hurda olan fiyat artışları açısından bağımlı olmamız, hem de hurdadan üretilen demir kalitesinin düşük olması sebebiyle demiri; demir cevherinden üretilmesinin teşvik kapsamında desteklenmesi.

*Kamu müteahhitlerinin demirdeki aşırı fiyat artışından dolayı oluşan zararları fiyat farkı ödenerek giderilmeli.