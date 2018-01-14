6.300 kişiye araç kiralıyor!

Tüm Oto Kiralama Kuruluşlar Derneği’nin (TOKKDER) yayınladığı rapora göre sektörde müşteri başına araç adedinin ortalam 5.2 adet düzeyinde olduğunu da kaydeden Gülgör, Garanti Filo’da ise bu oranın 3.5 düzeyinde olduğunu belirtti. Gülgör, “Araç parkımızın bu denli yaygın oluşu, sektör ortalamalarına kıyasla çok daha geniş bir müşteri portföyüne hizmet vermemizin doğal bir sonucu. Büyük ticari kuruluşlardan KOBİ’lere, şahıs şirketlerinden bireylere kadar çok sayıda firmaya ve hatta bireylere dahi filo kiralama hizmetimizi sunuyor ve geniş müşteri portföyümüze, standartları belirlenmiş yüksek kalitede bir hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.