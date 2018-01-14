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6.300 kişiye araç kiralıyor!

Hürriyet Haber
14.01.2018 - 21:45 | Son Güncelleme:

2017 yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 25 büyüyerek kiradaki araç parkını 22 bin 500 adedin üzerine çıkartan Garanti Filo’nun Genel Müdürü Ayşegül Gülgör, “Sektör yüzde 7 büyürken bizim elde ettiğimiz bu büyüme neticesinde pazar payımızı yüzde 7’ye çıkarmış olduk. Yılın aynı döneminde, hizmet verdiğimiz müşteri adedimizi de hızla artırmaya devam ettik. 2016 sene sonu itibariyle 5 bin adet olan aktif müşteri sayımızı 6 bin 300 adede yükseltmiş olduk” dedi.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşlar Derneği’nin (TOKKDER) yayınladığı rapora göre sektörde müşteri başına araç adedinin ortalam 5.2 adet düzeyinde olduğunu da kaydeden Gülgör, Garanti Filo’da ise bu oranın 3.5 düzeyinde olduğunu belirtti. Gülgör, “Araç parkımızın bu denli yaygın oluşu, sektör ortalamalarına kıyasla çok daha geniş bir müşteri portföyüne hizmet vermemizin doğal bir sonucu. Büyük ticari kuruluşlardan KOBİ’lere, şahıs şirketlerinden bireylere kadar çok sayıda firmaya ve hatta bireylere dahi filo kiralama hizmetimizi sunuyor ve geniş müşteri portföyümüze, standartları belirlenmiş yüksek kalitede bir hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

 

Etiketler: Ayşegül Gülgör , gazetehaberleri
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